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Generationswechsel bei der Gerber Champignons

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Medienmitteilung

Generationswechsel bei der Gerber Champignons AG

Seftigen, Schweiz – Die Gerber Champignons AG hat ihre Nachfolge geregelt: Seit dem 1. Januar 2026 ist Urs Trachsel neuer Geschäftsführer des Unternehmens. Er übernimmt die operative Leitung von Cyrill Busslinger und steht für die Fortführung eines traditionsreichen Schweizer Betriebs mit Blick auf Kontinuität und nachhaltige Entwicklung.

Geschichte

Die Geschichte der Gerber Champignons AG beginnt im Jahr 1937, als Fritz Gerber im bernischen Toffen in zwei Kellern mit der Champignonproduktion startete. 1954 wurde mit einem Neubau ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens vollzogen, durch den 1000 Quadratmeter Produktionsfläche geschaffen wurden. Anfang der 1980er-Jahre wurde die Produktion in die heutige Fabrikationshalle in Sefti-gen/Burgistein verlegt. 2017 übernahm Cyrill Busslinger das Unternehmen von der dritten Generation der Familie Gerber. Nach dem Verkauf an die Wauwiler Champignons AG im Jahr 2020 wird der Betrieb eigenständig betrieben. Heute beschäftigt die Gerber Champignons AG rund 70 Mitarbeitende und gilt als ältester Champignon-Zuchtbetrieb der Schweiz.

Zur Person

Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung setzt das Unternehmen diesen Weg nun fort. Urs Trachsel kennt die Gerber Champignons AG aus langjähriger Tätigkeit und bringt Erfahrung in den Bereichen Lebensmittelproduktion und Unternehmensführung mit. Sein Ziel ist es, die Produktion nachhaltig weiterzuentwickeln und die gewachsenen Werte des traditionsreichen Betriebs zu bewahren. Mit seiner neuen Aufgabe übernimmt er Verantwortung für die Zukunftsgestaltung eines Unternehmens, das tief in der Region verwurzelt ist und gleichzeitig den Blick nach vorne richtet.

Auskunft: Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP Nicole Badertscher, Geschäftsführerin, nb@tierraberna.ch, +41 (0) 79 568 78 17