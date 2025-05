Ranpak Holdings Corp.

Ranpak und Thalia starten strategische Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit im Buchhandel

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Deutschland (ots)

Thalia arbeitet mit Ranpak zusammen, um die Effizienz der Verpackungsprozesse zu steigern und die Umweltbelastung in seinen mehr als 500 Filialen und im E-Commerce zu reduzieren.

Ranpak Holdings Corp. (NYSE: PACK), ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen zur nachhaltigen Verpackungsautomatisierung, und Thalia, die führende Buchhandlungskette in Deutschland, Österreich und der Schweiz, geben ihre strategische Zusammenarbeit bekannt. Thalia stärkt mit der Partnerschaft nicht nur seine Fulfillment-Fähigkeiten für seine mehr als 500 Filialen und den E-Commerce, sondern verbessert dadurch auch seine Klimabilanz.

"Wir bei Ranpak haben uns verpflichtet, Unternehmen bei der Umstellung auf intelligentere und nachhaltigere Verpackungsprozesse zu unterstützen", erklärt Omar Asali, Vorsitzender und CEO von Ranpak. "Unsere Partnerschaft mit Thalia verkörpert eine gemeinsame Vision für eine Automatisierung, die einerseits operative Exzellenz liefert und andererseits die Umweltbelastung reduziert. Wir sind stolz darauf, das Fulfillment-Netzwerk von Thalia mit unseren innovativen, papierbasierten Automatisierungslösungen zu unterstützen."

Ranpak begleitet in einer ersten Phase der Kooperation die Integration von automatisierten Verpackungssystemen in den Fulfillment-Betrieb von Thalia, wobei noch zusätzliche Systeme in Betracht gezogen werden. Dies ist notwendig, denn Thalia skaliert seinen Betrieb, um die steigende Kundennachfrage in den Filialen und im Online-Handel zu bedienen.

"Die Partnerschaft mit Ranpak für unseren neuen Omni-Channel-Hub, der eine erstklassige Fulfillment- und Produktionsanlage sein wird, ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, den Buchhandel intelligenter, umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten", so Marco Rebohm, Managing Director Supply Chain und Logistik bei Thalia. "Diese neuen Systeme werden unsere Fulfillment-Fähigkeiten verbessern, unsere Nachhaltigkeitsziele unterstützen und uns für ein skalierbares Wachstum positionieren. Dies ist nur der Anfang einer kraftvollen Transformation und einer spannenden Partnerschaft, die vor uns liegt."

Im Rahmen der ersten Phase dieser Zusammenarbeit wird Thalia in seiner Fulfillment- und Produktionsstätte, die im Jahr 2026 eröffnet wird, insgesamt 12 automatische Verpackungssysteme von Ranpak installieren, darunter 3 Cut'It!(TM) EVO, 3 Form'It!(TM) Packer und 6 Flap'it!(TM) Systeme.

Flap'it! - eine automatische Lösung zur Größenanpassung, die entwickelt wurde, um den Verpackungsprozess und den Schutz für kleine, flache Gegenstände zu straffen.

- eine automatische Lösung zur Größenanpassung, die entwickelt wurde, um den Verpackungsprozess und den Schutz für kleine, flache Gegenstände zu straffen. Form'it! - ein automatisches System zum Formen von Kartons, das den ersten Schritt im Verpackungsprozess durch das automatische Aufrichten von Wellpappkartons verbessert.

- ein automatisches System zum Formen von Kartons, das den ersten Schritt im Verpackungsprozess durch das automatische Aufrichten von Wellpappkartons verbessert. Cut'it! EVO - ein fortschrittliches automatisches System zur Größenanpassung, das die Höhe der Versandkartons optimiert, nachdem die Artikel kommissioniert und verpackt wurden, um den Leerraum zu minimieren, und die Kartons automatisch verschließt und versiegelt - alles ohne Abfall.

Das Automatisierungsportfolio von Ranpak fügt sich nahtlos in moderne Fulfillment-Umgebungen ein. Thalia kann so leichter seinen Verpackungsprozess sowohl über seine robuste E-Commerce-Plattform als auch über sein Netzwerk von mehr als 500 stationären Geschäften optimieren. Gleichzeitig verbessert Thalia den Durchsatz, den Schutz der Verpackungen und die Umweltverträglichkeit deutlich.

Die Integration der Lösungen von Ranpak wird von Element Logic durchgeführt, das für die Optimierung von Lagerabläufen mit AutoStore und anderen intelligenten Technologien bekannt ist.

Über Ranpak

Das 1972 gegründete Unternehmen Ranpak hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Verpackungslösungen anzubieten, die die Leistung der Lieferkette verbessern und die Umweltbelastung reduzieren. Ranpak ist weltweit vertreten und genießt einen guten Ruf für seine Innovationen. Mit seinem umfangreichen Sortiment an papierbasierten Produkten und fortschrittlichen Automatisierungssystemen unterstützt Ranpak Unternehmen bei der Abkehr von Kunststoffverpackungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ranpak.com

Über Thalia

Thalia ist mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2023/24 und rund 6.800 Mitarbeitern der marktführende Omnichannel-Buchhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr als 500 Buchhandlungen bilden das Thalia-Filialnetz, das in Kombination mit einer starken Präsenz im E-Commerce ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet. Thalia steht für Lesekompetenz, Kultur und nachhaltige Entwicklung in der DACH-Region. Weitere Informationen finden Sie unter: unternehmen.thalia.de

Über Element Logic

Element Logic ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Optimierung von Lagerabläufen durch intelligente Automatisierungssysteme wie AutoStore spezialisiert hat. Mit fundiertem Fachwissen über Logistikprozesse und Softwareintegration sorgt Element Logic für zukunftsfähige Lösungen, die Effizienz und Skalierbarkeit für Kunden in ganz Europa fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: elementlogic.net