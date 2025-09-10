ECOVACS ROBOTICS

IFA 2025

DEEBOT X11 von ECOVACS gewinnt internationalen Innovationspreis

Von Best of IFA 2025 bis Editor's Choice - internationale Fachmedien würdigen die technologische Spitzenleistung

Berlin (ots)

ECOVACS Robotics hat auf der IFA 2025 mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Im Mittelpunkt steht der neue DEEBOT X11, der als weltweit erster Saugroboter mit PowerBoost-Technologie für einen unterbrechungsfreien Betrieb entwickelt wurde. Er gewann den "Indoor Cleaning Technology Innovation Gold Award" der "Global Product Technology Innovation Awards" - einer der bedeutendsten Plattformen für internationale Innovationen im Rahmen der IFA.

Die Auszeichnung unterstreicht die technologische Führungsrolle von ECOVACS und die herausragende Leistungsfähigkeit des DEEBOT X11. Der Saugroboter integriert mehrere Schlüsseltechnologien und bietet die bislang stärkste Reinigungsleistung in der Unternehmensgeschichte.

DEEBOT X11 mit PowerBoost-Technologie setzt neue Maßstäbe

Mit dem DEEBOT X11 führt ECOVACS die PowerBoost-Technologie ein, die Ladezeiten neu definiert. Kurze Zwischenladungen während der Reinigung stellen sicher, dass sich in nur drei Minuten sechs Prozent Akkuleistung wiederherstellen lassen. Damit können Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern ohne Unterbrechung gereinigt werden. Ergänzt wird dies durch die OZMO ROLLER 2.0 Technologie mit TruEdge 3.0 mit ihrer um 1,5 cm verlängerten Reichweite für eine vollständige Abdeckung von Kanten und Ecken. Eine weitere Neuerung ist die OmniCyclone-Station, die erstmals eine beutellose Absaugung ermöglicht und damit Betriebskosten wie auch den Einsatz von Einwegmaterial reduziert. Mit AGENT YIKO führt ECOVACS darüber hinaus einen intelligenten Sprachassistenten ein, der auf großen Sprachmodellen basiert und Reinigungsprozesse selbstständig plant und steuert.

Internationale Medien bestätigen Innovationsführerschaft

Neben dem "Indoor Cleaning Technology Innovation Gold Award" wurde der DEEBOT X11 mit zahlreichen weiteren Preisen bedacht. Internationale Medien verliehen Titel wie "Best of IFA 2025" (Tom's Guide, Gizmodo, Yanko Design u. a.), "Reviewed Awards IFA 2025" (Reviewed), "IFA 2025 Award" (The Shortcut), "Editor's Choice" (Techlicious) sowie den "IFA Innovation Award" (Hunker). Diese breite Anerkennung zeigt die globale Relevanz der ECOVACS-Innovationen.

Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung

ECOVACS investierte 2024 rund 123 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung - ein Plus von 7,3 % im Jahresvergleich. Zum ersten Halbjahr 2025 hält das Unternehmen 2.545 Patente, darunter 713 Erfindungspatente (158 davon international). Mit einem stetig wachsenden Portfolio - von DEEBOT Saugrobotern über WINBOT Fensterputzroboter bis hin zu den GOAT Mährobotern - ist ECOVACS heute in fast 180 Märkten vertreten und erreicht mehr als 38 Millionen Haushalte weltweit.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.