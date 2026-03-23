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SMP vereinfacht Organisation und setzt auf Co-Geschäftsführung

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MEDIENMITTEILUNG Bern, 23. März 2026

SMP vereinfacht Organisation und setzt auf Co-Geschäftsführung

Die Schweizer Milchproduzenten SMP richten ihre Organisation neu aus und vereinfachen ihre Führungsstruktur. Die operative Leitung wird neu geregelt und die Zahl der Geschäftsleitungsmitglieder von fünf auf vier reduziert.

Die beiden Leiter der Geschäftsbereiche Interessensvertretung und Marketing, Micaël Müller und Stefan Arnold, übernehmen gemeinsam die operative Führung des Verbandes als Co-Geschäftsführer. Das Modell trägt der zentralen Bedeutung beider Aufgabenbereiche Rechnung: einer starken politischen Interessenvertretung und einer wirksamen Positionierung der Schweizer Milch im Markt. Die weiteren Geschäftsleitungsleitungsmitglieder sind Christa Brügger (Organisation und Kommunikation) und Stephan Schneider (Finanzen, Personal und zentrale Dienste).

Der aktuelle Vorsitzende der SMP-Geschäftsleitung Stephan Hagenbuch gibt die operative Verantwortung per 1. Juli 2026 ab und konzentriert sich als «Beauftragter des Vorstandes für Agrar- und Marktpolitik und Sonderprojekte» auf die strategische Beratung der SMP.

Mit dieser Weiterentwicklung bündelt die SMP Verantwortlichkeiten, vereinfacht Abläufe und verkürzt Entscheidungswege. In einem zunehmend anspruchsvollen agrarpolitischen und marktwirtschaftlichen Umfeld stärkt der Verband damit seine Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft.

Boris Beuret, Präsident der SMP: «Die Schweizer Milchproduzenten stehen vor grossen Herausforderungen. Unser Anspruch ist es, die Interessen unserer Mitglieder mit noch mehr Klarheit und Wirkung zu vertreten. Mit der neuen Führungsstruktur stärken wir unsere Schlagkraft und schaffen klare Verantwortlichkeiten.

Stephan Hagenbuch hat den Verband in den vergangenen 35 Jahren, fast zehn davon als Direktor, entscheidend geprägt. Für sein grosses Engagement danke ich ihm herzlich. Es freut mich sehr, dass er seine Erfahrung und sein Netzwerk weiterhin in strategischer Funktion einbringen wird.»

Stephan Hagenbuch, Vorsitzender der Geschäftsleitung: «Ich danke den Schweizer Milchproduzenten herzlich für das Vertrauen, das sie mir über diese vielen Jahre entgegengebracht haben. Die Interessen der Milchproduzent:innen und des Produktionsstandorts Schweiz zu vertreten und die Entwicklung der Schweizer Milchmitzugestalten, ist für mich eine grosse Motivation. Ich wünsche der neuen operativen Leitung viel Erfolg und freue mich, meine Erfahrung weiterhin in strategischer Funktion einbringen zu können. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden der SMP, die sich jeden Tag mit grossem Engagement für die Schweizer Milch einsetzen.»

Die neue Organisationsstruktur tritt per 1. Juli 2026 in Kraft.

Auskünfte

Boris Beuret, Präsident SMP, 079 486 83 39