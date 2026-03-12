LID Pressecorner

Mutterkuh Schweiz erneut Gast an der AMA

Mutterkuh Schweiz ist auch dieses Jahr Teil des «Buurelands» an der AMA im Schachen in Aarau. Vom 25. bis 29. März 2026 vermitteln Fachpersonen Wissen rund um die Mutterkuhhaltung. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet zudem spannende Einblicke in die Welt der Mutterkühe und ihrer Kälber.

Was unterscheidet eine Mutterkuh von einer Milchkuh? Wie verhält man sich richtig, wenn man beim Wandern einer Mutterkuhherde begegnet? Und wofür stehen die Labels Natura-Beef und Natura-Veal? Antworten auf diese und viele weiteren Fragen erhalten Interessierte im Zelt von Mutterkuh Schweiz (B42).

Mutterkuhhaltung näherbringen

Für rund neun Schulklassen aus der Region bietet Mutterkuh Schweiz ein besonderes Bildungsangebot an. Ziel ist es, den Kindern die Landwirtschaft, insbesondere die Mutterkuhhaltung näherzubringen und somit ein besseres Verständnis für die Herkunft unserer Lebensmittel zu schaffen. Zudem begleiten die beiden Kinderfiguren Lea und Ben die Gäste durch die fünf Messetage. Ein Springparcours mit sogenannten Steckenkälblis, ein spannender Postenlauf oder Spielangebote am beliebten Stand des Partners Coop sind nur einige der Höhepunkte im Reich der Mutterkühe.

In den Stallungen neben der Arena stehen vier Mutterkühe und ihre Kälber der Rassen Aubrac, Galloway, Simmental und Limousin. An den Wochenenden werden sie zudem im Schauring vorgeführt – die Moderation übernimmt das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg

Natura-Beef probieren

Wer Lust auf einen Natura-Beef-Burger hat, wird auf dem «Hofplatz» bei den Aargauer Landfrauen fündig. Besucherinnen und Besucher, die Fleisch aus Mutterkuh- und Weidehaltung mit nach Hause nehmen oder verschenken möchten, finden am Stand B14 passende Angebote: drei Produzenten aus der Region bieten hochwertige Produkte direkt vom Hof an.

Sonderschau «Aargauer Obst und Most»

Neben dem Auftritt von Mutterkuh Schweiz bietet die AMA Aarau weitere Attraktionen – unter anderem die diesjährige Sonderschau zum Thema Aargauer Obst und Most. Ein Rundgang durch das Direktvermarkter-Zelt mit regionalen Spezialitäten und anschliessend durch die Sonderausstellung zum Obstbau lohnt sich.

Mutterkuh Schweiz freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und lädt alle Interessierten ein, die Welt der Mutterkuhhaltung an der AMA Aarau persönlich zu entdecken.

Kontakt: Chiara Foroni, Kommunikation Mutterkuh Schweiz, 056 462 33 81, chiara.foroni@mutterkuh.ch