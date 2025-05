Textilmuseum St.Gallen

9. Europäische Quilt-Triennale im Textilmuseum St.Gallen

45 zeitgenössische Quilt- und Textilkunstwerke aus elf Nationen zeigen in dieser Schau, dass Kreativität, künstlerische Inspiration und zeitkritische Aussagen nicht allein der Malerei, Bildhauerei, Grafik und Fotokunst vorbehalten sind. Ausgewählt wurden die hochkarätigen Exponate von einer fünfköpfigen internationalen Jury aus über 130 Einsendungen.

Die Entwicklung der Kunstform „Quilt“ von der überwiegend funktionalen Decke hin zum autonomen Kunstwerk innerhalb der letzten 50 Jahre ist beeindruckend. So findet sich in der Ausstellung Raumgreifendes und zugleich Politisches in Form eines Bodenobjektes mit dem Titel „Eisbär, ich möchte kein Eisbär sein, im warmen Polar“. Erfreulich hoch war der hohe Anteil junger Bewerberinnen, von denen es sieben Künstlerinnen in die Ausstellung geschafft haben. In die Slowakei ging der Preis für talentierte Nachwuchsquilterinnen für eine dreidimensionale Arbeit, die sich mit dem Zusammenhalt der Generationen beschäftigt.

Die Schweizerin Judith Mundwiler, 2018 Preisträgerin des Doris Winter-Gedächtnispreises, erhielt den Preis für Innovation im grossen Format für ihre aus alltäglichen Papierabfällen bestehende Arbeit „Fragmente des Alltags“, einem Zeitdokument aus auf Post It-Zettel hingeworfenen Gedankenstützen. Der Doris Winter-Gedächtnispreis 2024 wurde auch in diesem Jahr zwischen zwei gleichwertigen Objekten geteilt, die sich beide mit den Auswirkungen von Gehirn-Erkrankungen beziehungsweise Überlastungen auseinandersetzen: „Demenz – Versinken im Vergessen“ von Christa Ebert (D) und „Kopflast“ von Monika Sebert (D) berühren die Betrachtenden auf unterschiedliche Weise emotional.

Das Textilmuseum St.Gallen präsentiert die Schau vom 23. Mai 2025 bis einschliesslich 14. September 2025. Zur Vernissage am Donnerstag, 22. Mai 2025 um 18.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein. Sollten Sie Interesse an einem Interview mit der Kuratorin der Ausstellung, Frau Dr. Kristine Scherer, haben, so steht sie Ihnen am 22. Mai 2025 ab 16 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist in diesem Fall erwünscht: sgross@textilmuseum.ch, +41 71 228 00 17.

Laufzeit: 23.05.-14.09.2025

Ort: Textilmuseum St.Gallen, Vadianstrasse 2, CH-9000 St. Gallen

Kuration: Dr. Kristine Scherer, Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Textilsammlung Max Berk

Bitte beachten Sie, dass wir in den kommenden Monaten in der Lounge des Textilmuseums zwei weitere Ausstellungsprojekte zeigen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Thema "Quilt" auseinandersetzen:

Bosna Quilts (9. Mai - 29. Juni 2025)

Òwú. Fil. Faden. Thread (4. Juli - 14. September 2025)

