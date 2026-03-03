LID Pressecorner

In die Schaffhauser Weinwelt eintauchen

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus dem Kanton Schaffhausen öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Winzerinnen und Winzer aus dem Kanton Schaffhausen öffnen an diesen Tagen die Türen zu ihren Weinkellern. Der Anlass ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Weinheimat vertieft zu erkunden. Der Weinbaukanton Schaffhausen ist mit rund 480 Hektaren Reben bestockt. Auf Zweidrittel dieser Fläche gedeiht Blauburgunder auf den kalkhaltigen, nährstoffreichen Böden. Die Hochburg des Schaffhauser Blauburgunderlandes ist Hallau, die grösste Rebbaugemeinde der Deutschschweiz.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die «Offenen Weinkeller» sind ein Gesamterlebnis. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten in der Weinbauregion Schaffhausen momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37