Rockwood Capital ernennt Jimmy Yung zum Global Head of Originations

New York und Los Angeles und San Francisco (ots/PRNewswire)

Die private Immobilieninvestmentgesellschaft Rockwood Capital („Rockwood") hat heute bekannt gegeben, dass sie Jimmy Yung als Senior Managing Director und Global Head of Originations eingestellt hat. In dieser Funktion ist er für die Leitung der Origination- und Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens verantwortlich, überwacht die Beschaffung, Strukturierung und Ausführung von Kreditinvestitionen im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE) und unterstützt den weiteren Ausbau der Kreditplattform des Unternehmens. Herr Yung wird in der Rockwood-Niederlassung in Los Angeles tätig sein und an Niraj Shah, Partner und Global Head of Credit, berichten.

Herr Shah erklärte: „Wir freuen uns sehr, Jimmy bei Rockwood begrüßen zu dürfen. Wir sind davon überzeugt, dass sein Anlage-Know-how, seine Vertrautheit mit einer Vielzahl von CRE-Kreditprodukten aller Anlageklassen, seine starken globalen Beziehungen und sein tiefgreifendes Verständnis der Branchendynamik uns dabei unterstützen werden, attraktive Anlagechancen für unsere Kunden zu identifizieren und zu strukturieren."

Herr Yung ist ein erfahrener Immobilienmanager mit über 27 Jahren Erfahrung in den Bereichen Origination und Investmentmanagement in den USA und Asien. Zuletzt war er sieben Jahre lang bei Blackstone Real Estate Debt Strategies tätig, wo er als Geschäftsführer die Westküste für die gewerbliche Immobilienkreditplattform des Unternehmens leitete. Zuvor war er Head of Origination und Mitglied des Investment Committee bei TPG Real Estate Finance Trust und leitete den Bereich Real Estate Special Situations bei der Deutschen Bank. Er hat einen Bachelor of Arts and Science der Georgetown University und studierte internationale Wirtschaft und Sprachen an der Chinese University of Hong Kong.

„Ich freue mich sehr, Teil von Rockwood zu werden und das Unternehmen dabei zu unterstützen, die zahlreichen Chancen des heutigen Marktes zu nutzen", erklärte Herr Yung. „Ich freue mich darauf, mit dem erfahrenen Team von Rockwood zusammenzuarbeiten, um attraktive Investitionen entlang der gesamten Kapitalstruktur zu identifizieren."

Informationen zu Rockwood Capital

Rockwood Capital ist eine 1995 gegründete Immobilieninvestmentgesellschaft, die Fremd- und Eigenkapital in Verbindung mit Immobilien-Know-how für die Neupositionierung, Entwicklung, Sanierung und Rekapitalisierung von Wohn-, Misch-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Industrie- und Hotelimmobilien in wichtigen Märkten in den Vereinigten Staaten bereitstellt.

Rockwood ist ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern und Niederlassungen in New York, San Francisco und Los Angeles. Seit seiner Gründung haben Rockwood und seine Geschäftsführer rund 40,1 Mrd. USD in Immobilien und immobilienbezogene Vermögenswerte investiert (Bruttovermögenswert). Zum ersten Quartal 2025 verwaltet Rockwood ein Portfolio von rund 13,2 Mrd. USD (Bruttovermögenswert). Zu den internationalen Investoren von Rockwood zählen Staatsfonds, öffentliche und private Pensionsfonds, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds, vermögende Privatpersonen und Family Offices. Weitere Informationen finden Sie unter www.rockwoodcap.com.

