Verein Zürcher Brockenhaus

Einladung zum Medienfrühstück

120 Jahre Verein Zürcher Brockenhaus

Zürich (ots)

Mittwoch, 19. März 2025 - 09.00 Uhr

Zürcher Brockenhaus, Haupteingang, Neugasse 11, 8005 Zürich

Der Verein Zürcher Brockenhaus feiert aktuell sein 120 Jahre Jubiläum. Das Zürcher Brockenhaus, heute an der Neugasse 11 im Zürcher Kreis 5, ist eine historisch und gesellschaftlich wichtige Institution mit grossem sozialem Engagement. Jede Frau und jeder Mann, welche(r) mit dem Zug aus dem Zürcher Hauptbahnhof hinaus in die Schweiz fährt, hat das markante Gebäude des Zürcher Brockenhaus an den Geleisen schon einmal gesehen.

Brockenhäuser sind etwas typisch Schweizerisches. Es gibt gleich mehrere in der Stadt Zürich und in vielen grösseren Gemeinden in der Schweiz. Brockenhäuser liegen im Trend: Die seit ein paar Jahren aufgekommene "Vintage-Kultur" lässt diese bewährte und nachhaltige Idee neu aufleben. Der Verein Zürcher Brockenhaus feiert in diesen Monaten sein 120-jähriges Bestehen. Grund genug, Ihnen, die Geschichte und den heutigen Betrieb mit einem Blick hinter den Kulissen vorzustellen.

Gerne laden wir Sie zu einem Medienfrühstück im Zürcher Brockenhaus ein. Anwesend sein werden der Präsident des Vereins Zürcher Brockenhaus, Dr. Stephan Rietiker und der Geschäftsführer, Stefan Huber. Der Anlass dauert ca. 60 Minuten. Für Medienschaffende, welche gerne noch hinter die Kulissen schauen möchten, wird Stefan Huber auch jene Türen zu den Räumen öffnen, die normalerweise den Besucher*innen verborgen bleiben.

Wir bitten Sie, sich via eMail (mcevily@kmespartner.com) anzumelden. Anmeldeschluss ist Montag, 17. März 2025.

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Marina McEvily gerne zur Verfügung (Telefon: +41 79 951 58 60)

Der Verein und die Mitarbeitenden des Zürcher Brockenhaus würden sich sehr über Ihren Besuch freuen.

Verein Zürcher Brockenhaus Neugasse 11 8005 Zürich www.zuercher-brockenhaus.ch Instagram: @zuercherbrockenhaus