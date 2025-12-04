Körber AG

Körber erzielt Bestnote "Platin" bei CyberVadis-Rating 2025

Hamburg (ots)

Körber hat bei der freiwilligen CyberVadis-Bewertung 2025 die Platin-Medaille für herausragende Leistungen in der Cybersicherheit erhalten. Damit konnte das Unternehmen die Bewertung aus den letzten Jahren erneut übertreffen.

CyberVadis, ein Tochterunternehmen von EcoVadis, gehört zu den führenden Plattformen für Cybersicherheits-Bewertungen. Im Rahmen des Ratings wird insbesondere das Informationssicherheits-Managementsystem des Unternehmens bewertet. Körber unterzog sich bereits zum dritten Mal dieser umfassenden Prüfung und erhält nach zwei Gold-Medaillen in diesem Jahr erstmalig die Bestnote "Platin". Mit dem Platin-Zertifikat zeichnet CyberVadis Unternehmen aus, die eine außergewöhnliche Reife im Bereich Cybersicherheit vorweisen können. Diese Auszeichnung bestätigt den hohen Stellenwert von Cybersicherheit als fester Bestandteil des Geschäftsmodells bei Körber.

Was wird bewertet?

Das CyberVadis-Rating basiert auf internationalen Standards wie ISO/IEC 27001 und dem NIST Cybersecurity Framework und umfasst vier Kernbereiche:

Identify - Identifikation von Assets, Risiken und kritischen Prozessen

Protect - Schutzmaßnahmen wie Zugriffskontrollen, Schulungen und Backups

Detect - Mechanismen zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen

React - Reaktions- und Wiederherstellungsprozesse bei Vorfällen

"Die kontinuierliche Verbesserung unseres CyberVadis-Ratings zeigt, wie ernst wir Cybersicherheit nehmen. Wir bauen unsere Infrastruktur und Prozesse fortlaufend aus und erhöhen so die Widerstandsfähigkeit unserer Geschäftsabläufe gegenüber Cyberangriffen. So schützen wir nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Kunden", sagt Andreas Gaetje, Chief Information Security Officer bei Körber. "Die konsequente Umsetzung unserer Sicherheitsstrategie macht uns zu einem verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner - was auch das Ergebnis der diesjährigen CyberVadis-Bewertung erneut bestätigt."

Als internationaler Technologiekonzern steht die Einhaltung von höchsten Branchenstandards zum Schutz sensibler Informationen für Körber an erster Stelle. Die Basis dafür bildet ein umfassendes Informationssicherheits-Managementsystem, das eine wirksame Sicherheitsstrategie, ein effektives Risikomanagement sowie Kontrollen und Prozesse nach internationalen Standards umfasst.

Die Sicherheitsarchitektur berücksichtigt dabei stets drei Perspektiven: die des Unternehmens, die von Kunden und die des Marktes. Um die Daten seiner Kunden widerstandsfähig und sicher vor Bedrohungen zu verarbeiten, lässt Körber seine Prozesse auch von anderen unabhängigen Institutionen prüfen und beispielsweise nach der anerkannten ISO-Norm zertifizieren.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die inspirieren und Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

Weitere Informationen unter www.koerber.com