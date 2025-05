RTLZWEI

Premiere für "Nobody Is Perfect!" RTLZWEI startet Comedy-Donnerstag ab Juni

Bild-Infos

Download

München (ots)

Brandneu: Ariane Alter moderiert "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!"

Neue Folgen "Genial daneben" und "NightWash"

Ab Donnerstag, den 5. Juni, ab 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Drei Formate, ein Ziel - Lachen bis zum Bauchmuskelkater! RTLZWEI startet am 5. Juni den Comedy-Donnerstag und bringt damit gleich drei humorvolle Formate auf die Bildschirme. Los geht es ab 20:15 Uhr mit dem Comedy-Dauerbrenner "Genial daneben". In den neuen Folgen begeben sich unter anderem Bastian Pastewka, Michael Kessler und Mike Krüger ins Rate-Panel. Weiter geht es um 21:15 Uhr mit "Nobody Is Perfect!". In dem neuen Format stellen sich drei Prominente skurrilen Quizfragen, um ein Rate-Pärchen mit witzigen Antworten zu überzeugen. Anschließend gibt es bei "NightWash" Gags im Sekundentakt. Der Comedy-Donnerstag - ab dem 5. Juni, ab 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+.

Der Donnerstagabend startet um 20:15 Uhr mit einer unterhaltsamen Ratepartie bei neuen Folgen von "Genial daneben". Neben den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen stellen sich unter anderem Bastian Pastewka, Michael Kessler und Meltem Kaplan den Fragen von Moderator Hugo Egon Balder.

Im Anschluss an den Comedy-Klassiker zeigt RTLZWEI um 21:15 Uhr ein brandneues Format: "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!". Das Konzept des Spiels ist simpel. Ariane Alter, die Moderatorin der Show, stellt zehn verrückte Fragen und präsentiert drei mögliche Antworten. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Gast-Promi müssen ein Kandidaten-Duo davon überzeugen, dass ihre Antwort die richtige ist. An der Seite der Stamm-Spinner sitzen in den Folgen Mike Krüger, Jan van Weyde, Michael Mittermeier und Mathias Mester. Für jede richtige Antwort winken 300 Euro für das Kandidatenduo und in der Finalrunde sogar die Chance darauf, den Gewinn zu verdoppeln. Diese Show beansprucht nicht nur das Gehirn, sondern auch die Lachmuskeln! Spannung, Spaß und unerwartete Wendungen sind garantiert.

Direkt danach: Frisch gewaschen und neu geladen, kehrt „NightWash“ mit neuen Folgen zurück. Ab 22:15 Uhr gibt es wieder feinste Stand-up-Comedy direkt aus dem Waschsalon – und das wie immer: ehrlich, ungeschönt und gnadenlos witzig. Neue Talente treffen auf bekannte Gesichter, spontane Pointen auf Alltagswahnsinn und das alles in der charmantesten Location des Landes. Das Showformat feiert in diesem Jahr großes Jubiläum – seit 25 Jahren findet es regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt. Mit dabei sind unter anderem Jeannine Michaelsen, Tony Bauer, Tutty Tran und Dr. Pop!

Neue Folgen "Genial daneben", "Nobody Is Perfect" und "NightWash" ab Donnerstag, den 5. Juni, ab 20:15 bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich. Die Formate werden von Constantin Entertainment GmbH produziert.

Über "Genial daneben":

In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!":

"Nobody Is Perfect" - die lustige Quiz-Show mit Ariane Alter. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Gast-Promi stellen jeweils eine skurrile Antwortmöglichkeit auf witzige Fragen vor und versuchen diese gegenüber einem Rate-Team als die richtige zu verkaufen. "Nobody Is perfect" ist die TV-Adaption des beliebten Spieleklassikers von Ravensburger.

Über "NightWash":

"Nightwash" ist die Kult-Comedyshow aus dem Waschsalon! Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand-up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit über 20 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Live-Tour und nun wieder im TV zu sehen.