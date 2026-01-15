LID Pressecorner

C’est l’Année internationale des agricultrices !

Ein Dokument

Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 15 janvier 2026

C’est l’Année internationale des agricultrices !

L’ONU a proclamé 2026 Année internationale des agricultrices. L’organisation souhaite ainsi mettre en lumière le rôle central que jouent les femmes dans l’ensemble des systèmes agroalimentaires à l’échelle planétaire. En Suisse aussi, cette année doit servir à promouvoir les femmes actives dans l’agriculture, les faire se rencontrer et les inciter à s’engager dans le secteur. Dans cette optique, un évènement de réseautage aura notamment lieu le 13 novembre 2026 à Yverdon.

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2026 Année internationale des agricultrices. Elle souhaite ainsi mettre en évidence les prestations que fournissent les agricultrices en matière de sécurité alimentaire et de dé-veloppement rural, promouvoir l’égalité des sexes et réduire les inégalités structurelles.

Les femmes dans l’agriculture suisse

L’agriculture suisse se caractérise encore largement par des exploitations familiales classiques, dans lesquelles plusieurs membres de la famille, souvent de différentes générations, sont impliqués. À première vue, la réparti-tion des rôles apparaît souvent comme traditionnelle : les hommes sont les chefs d’exploitation, tandis que les femmes s’occupent en priorité des tâches liées aux enfants, au ménage, à la préparation des repas ou au jardin, et apportent un soutien à leur époux lorsque nécessaire. Cependant, à y regarder de plus près, les femmes ont depuis longtemps endossé d’autres rôles : elles dirigent des branches d’exploitation oeuvrent en tant que coexploitantes à part entière et reprennent de plus en plus souvent l’exploitation de leurs parents en qualité de responsables principales. La proportion d’agricultrices, de cheffes (de branche) d’exploitation et de professionnelles dans l’agriculture augmente ainsi lentement mais sûrement. Selon les chiffres officiels, près de 8 % des exploitations agricoles suisses sont aujourd’hui gérées par des femmes. Outre un changement de la position des femmes au sein de la société et une nouvelle perception d’elles-mêmes, la diminution de l’importance de la force physique que permettent la mécanisation et l’automatisation dans l’agriculture moderne contribue à cette évolu-tion.

Encore de nombreux défis à relever

Diriger une exploitation ou une branche d’exploitation en tant que femme n’est pas encore une sinécure. Les femmes sont confrontées à différents défis, ainsi qu’à des exigences externes et propres, auxquels les hommes sont souvent moins exposés. C’est particulièrement le cas lorsqu’il y a des enfants. La société dans son ensemble non plus ne s’est pas encore tout à fait habituée à ce que des femmes dirigent des exploitations agricoles.

S’engager pour le rôle que jouent les femmes

L’Union suisse des paysans, la HAFL, AGORA et l’hebdomadaire Agri ont donc uni leurs forces dans le cadre de l’Année internationale des agricultrices pour organiser diverses activités en Suisse. À l’instar de l’ONU, ils enten-dent rendre visibles les femmes actives dans l’agriculture, les mettre en réseau et les inciter à s’engager dans le secteur tout en renforçant leur position. Au coeur de ce projet se trouvent des portraits d’agricultrices issues de toute la Suisse, avec des parcours de vie différents, des expériences et des défis concrets, ainsi qu’un évènement de réseautage le 13 novembre 2026 à Yverdon. Le programme détaillé de l’évènement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles ici.

Renseignements :