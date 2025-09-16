FAMEONME Casting GmbH

TikTok-Challenge #FAME2ME: Mut zeigen, Spaß haben & Luxus-Wochenende gewinnen!

Köln (ots)

Laut singen, schräg tanzen oder mit einer Augenbraue winken? Bei der neuen TikTok-Challenge #FAME2ME der Casting-Agentur FAMEONME zählt nicht nur, was man kann, sondern vor allem, dass man es zeigt. Die Teilnahme ist einfach - der Spaß garantiert.

Zu gewinnen: Ein exklusives Luxus-Wochenende im 5-Sterne-Superior STOCK Resort in Tirol für zwei Personen, unterstützt von Daniel Stock, Mitinhaber des Resorts, Musiker, DJ und inspirierender Impulsgeber.

Das Ziel? Inspirieren!

Die #FAME2ME Challenge feiert Eigenheiten, Kreativität und den Mut, sich zu zeigen. Ob schillernde Talente oder originelle Ideen - bei dieser Challenge ist alles erlaubt, was begeistert, inspiriert oder zum Lachen bringt. Vom Staubsauger-Nachmachen bis zur Tupperdeckel-Jonglage: alles ist möglich.

Die Botschaft, die FAMEONME mit dieser Challenge vermittelt, ist klar: Jeder Mensch hat etwas, das andere begeistert. Auch dann, wenn man es selbst nicht als Talent wahrnimmt.

So funktioniert die Challenge:

Die Challenge funktioniert genauso lockerleicht wie TikTok selbst:

FAMEONME-Filter aktivieren, Video aufnehmen & Talent zeigen Video posten, Hashtag #FAME2ME setzen & @fameonme_casting folgen Community begeistern & gewinnen

Alle Infos zur Challenge gibt’s hier: https://www.fameonme.de/tiktok-challenge-2025

Heute geht's los ...

Seit heute heißt es: " FAME2ME - zeig uns dein Talent!". Alle Videos, die bis zum 27. September um 23:59 mit dem Hashtag # FAME2ME hochgeladen werden, nehmen automatisch an der Challenge teil. Zwischendurch sorgen Best-ofs und Compilations dafür, dass das Publikum kein Highlight verpasst. Es lohnt sich also auch als Zuschauer, dabei zu sein.

... die Champions werden am 28. September bekanntgegeben

Aus allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nominiert die Jury die zehn Finalisten. Mit über 18 Jahren Casting-Erfahrung wissen Andreas Donat und Giuseppe Gennaro von FAMEONME genau, worauf es ankommt, und haben schon oft gesehen, wie aus kleinen Talenten große Begeisterung wird. Daniel Stock ergänzt als Unternehmer, Entertainer und DJ den Jury-Blickwinkel: Er weiß aus eigener Erfahrung, was Menschen inspiriert - und dass es nicht zählt, was man zuvor gemacht hat.

Die zehn Finalisten werden am 28. September vorgestellt - dann startet das große Community-Voting. Jeder kann das Talent wählen, das ihn oder sie am meisten berührt hat.... und die Sieger am 04. Oktober gefeiert

Nun ist die Community dran: Sechs Tage lang hat die Community Zeit, für ihren Favoriten abzustimmen - bis zum 03. Oktober um 23:59 Uhr. Dann werden alle Stimmen ausgezählt und große Finale beginnt. Wer gewinnt und wie ein Promi einen Kurzurlaub im 5-Sterne-Superior STOCK Resort verbringt, verkündet die Jury am 04. Oktober.

Über FAMEONME:

Die Kölner Casting-Agentur FAMEONME vermittelt seit über 18 Jahren Menschen an Werbespots, TV-Shows und Social-Media-Kampagnen. Neben klassischen Schauspielern und Models stehen vor allem authentische Persönlichkeiten im Fokus. Mit der #FAME2ME Challenge setzt FAMEONME ein Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit und Mut zur Unperfektion.

Weitere Infos & Teilnahme:

Website: fameonme.de

TikTok & Instagram: @fameonme_casting

Hashtag: #FAME2ME