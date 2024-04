LID Pressecorner

IG Bio-Weide Beef reorganisiert

An der Hauptversammlung der IG Bio-Weide Beef vom 26. März 2024 an der Liebegg in Gränichen wurde die Nachfolge für Heinz Herzog als abtretender Geschäftsführer neu geregelt. Mathilde Reverchon Hans-Moëvi, Leiterin Labelproduktion bei Mutterkuh Schweiz wird künftig die administrative Vereinsführung übernehmen. Elmar Barmettler wurde von der IG neu als Verkaufsleiter und Key Account vis-à-vis der Labelbesitzerin Migros Supermarkt AG gewählt. Stefan Schürmann löst den abtretenden Dominik Donat im Vorstand der IG ab.

Romain Beuret führte durch die Versammlung, Markus Bollhalder präsentierte die Finanzen und Silvan Holenstein erläuterte die Reorganisation der IG Bio-Weide Beef und verdankte Heinz Herzog und Dominik Donat im Namen der IG Bio-Weide Beef für ihre engagierte Arbeit. Rennie Eppenstein vom FiBL präsentiere in ihrem Vortrag interessante Hintergründe zur Zukunft der Weiderinderhaltung in der Schweiz gefolgt von einer regen Diskussion mit den Teilnehmer:innen. Die Nachhaltigkeit dieser Produktion im Bereich Ressourceneffizienz, Tierwohl, Ökologie und Ökonomie wurde mehrmals erwähnt. Mehr Swissness bei der Bio-Weide-Rindfleischproduktion aus 100% einheimischem Bioraufutter geht nicht.

Der Vorstand der IG Bio-Weide Beef hat sich intensiv mit verschiedenen Modellen der Geschäftsleitung auseinandergesetzt und sich für eine neue, breiter abgestützte Lösung entschieden. Das quantitative Wachstum gekoppelt mit bester Qualität steht zukünftig noch mehr im Fokus der Organisation und die IG geht dabei innovative, neue Wege.

Die neue Kooperation zwischen der IG Bio-Weide Beef und Mutterkuh Schweiz bringt somit viele Chancen. Durch das Mandat der Mutterkuh Schweiz profitiert die IG nicht nur von sehr gut etablierten Strukturen und der Expertise von Mathilde Reverchon Hans-Moëvi, sondern teilt im Bereich graslandbasierte Rindfleischproduktion auch vergleichbare politische Interessen und in der Imageförderung. Die IG Bio-Weide Beef will weiterhin die Weiderinderhaltung von Remonten aus der Milchproduktion fördern.

Gemeinsam mit den Marktpartnern wird sich die IG für eine verlässliche und saisonal abgestimmte Mengenverfügbarkeit und für eine hervorragende Schlachtkörperqualität einsetzen. Elmar Barmettler wird sich mit der gesamtheitlichen Absatzförderung, einer effektiven Wertschöpfungskette und einer optimalen Koordination der Schlüsselstellen einsetzen. Er hat verschiedene Mandate in den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft und Absatzförderung der entsprechenden Produkte. So arbeitet er in einem Teilmandat am Institut für Agrarökologie. Stefan Schürmann arbeitet neben seinem Biobetrieb mit Bio-Weiderindproduktion ebenfalls am Institut für Agrarökologie und ist auch in der Fachgruppe Fleisch von Bio Suisse tätig.

Die Mitglieder hatten die Gelegenheit zum regen Austausch und zu einem gemeinsamen Mittagessen, mit einem gutem Stück Bio Weide-Beef, offeriert von Micarna. Die IG Bio-Weide Beef blickt voller Tatendrang in die gemeinsame Zukunft mit der Migros.

Vorstand IG Bio-Weidebeef

Mathilde Reverchon Hans-Moëvi, Sekretariat IG Bio-Weide Beef: mathilde.reverchon@mutterkuh.ch

Elmar Barmettler, Verkaufsleiter und Key Account: elmar.barmettler@agroecology.science