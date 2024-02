Spring Basel / MCH Group

SPRING BASEL 2024: Konzerte, Comedy, Talks und Tanz... ein vielfältiges Frühlingsfestival für Basel und die Region

Vom 6. bis 10. März 2024 findet die zweite Ausgabe des Frühlingsfestivals SPRING BASEL statt. Während fünf Festivaltagen dreht sich in der Halle 2 der Messe Basel alles um Basler Kultur in vielen Facetten, um Unterhaltung für Jung und Alt, um ein breites gastronomisches Angebot und alles, was mit dem Frühlingsbeginn in Verbindung steht.

Nach der Première der SPRING BASEL im Vorjahr geht das Frühlingsfestival in der Messe Basel mit einem stark ausgebauten Programm in die zweite Runde. "Es liegt uns am Herzen, einen Publikumsevent in Basel zu veranstalten, der sich im Dialog stetig weiterentwickelt. Wir freuen uns, den Besucherinnen und Besuchern die neue Ausgabe unseres Frühlingsfestivals präsentieren zu können", sagt Festival Director Nadia Bachorski. Das Festival fördert den Austausch und garantiert unterhaltsame Momente mit Freunden, Familienmitgliedern, alten Bekannten sowie neuen Bekanntschaften.

Basierend auf den Rückmeldungen des Vorjahres haben wir das Konzept der SPRING BASEL optimiert, um unseren Besuchern ein noch angenehmeres Erlebnis zu bieten. Eine klarere Abgrenzung der Bereiche trennt die Festival-Atmosphäre nun deutlich von der Ausstellung und dem Markt, was zu einer verbesserten räumlichen Erfahrung führt. Familien und Kinder profitieren von speziellen Hallenbereichen, die den Erwachsenen nicht im Weg stehen, und die es den Kindern ermöglichen, sich auszutoben, ohne die Einkäufer zu stören. Alle Food-Stände und Getränkeangebote sind nun an einem zentralen Ort konzentriert, um die Verbreitung von Aromen einzudämmen und eine entspannte Festivalatmosphäre zu schaffen. Das erweiterte Raumkonzept umfasst eine zusätzliche Hallenhälfte, die alles drinnen vereint und uns ermöglicht, unabhängig vom Wetter Anfang März ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.

Musik, Comedy und Podiumsgespräche - (fast) alles aus der Region

Jeden Abend bietet das Festival mitreissende, amüsante und interessante Unterhaltung für jeden Geschmack. Besucherinnen und Besucher können musikalische Acts aus verschiedenen Genres erleben, darunter Anna Rossinelli, Sherry, Fabe oder CARVEL. Die Basler Comedians Mateo Gudenrath und Joël von Mutzenbecher führen unverblümt durch einen Talk "Simr mol ehrlig" mit ihren Gästen Nadia Goedhart und Musiker Baschi. Auf der Bühne werden Episoden für den Bajour-Podcast "Ernsthafte Gespräche" live aufgezeichnet. Podcast-Gastgeber Ernst Field diskutiert mit spannenden Basler Persönlichkeiten über den FCB, die Fasnacht und die Kulturstadt Basel. Erstmals werden auch ein Experimental-Tanz-Battle, Breakdance Cypher und Hip-Hop- sowie Breakin-Workshops angeboten.

Ein familienfreundliches Festival

Die SPRING BASEL bleibt auch in ihrer zweiten Ausgabe ein familienfreundliches Festival. Kinder können sich auf unterhaltsame Aktivitäten und interaktive Workshops freuen, während tägliche Aufführungen von Kindertheaterstücken und Shows der Zirkusschule Basel für beste Unterhaltung sorgen. Zusätzlich können Besucherinnen und Besucher Live-Vorführungen urbaner Kunst und Graffiti-Workshops, beides organisiert durch den Verein Urbane Kunst Basel, besuchen. Fasnächtler und Fasnächtlerinnen können nochmals in Erinnerungen schwelgen, eine Auswahl der diesjährigen Laternen bewundern und zugleich selbst eine Fasnachtslaterne mitgestalten.

Erweiterte Ausstellungsbereiche und gastronomisches Angebot

Eine facettenreiche SPRING EXPO bietet den Besuchenden alles, um sich bestmöglich auf die anstehende Frühlingssaison vorzubereiten: von Kochkunst über Wohnideen oder neue Gartenwelten bis hin zu Mobilität, präsentiert von Garage Hollenstein. Auch das gastronomische Angebot auf der SPRING BASEL wurde erweitert. Foodtrucks bieten Delikatessen aus aller Welt, Bars sowie der Ausstellungsbereich Weinwelten laden zu Drinks und zur gemütlichen Degustation ein. Der "Veggie & Free From Pavillon" lässt Besuchende neue vegetarische, vegane, gluten- oder laktosefreie Produkte sowie Bio-Erzeugnisse entdecken. "Wir freuen uns, diese zweite und vielfältige Ausgabe der SPRING BASEL präsentieren zu können. Wir laden alle herzlich ein, Teil dieses einzigartigen Events zu sein und gemeinsam den Frühling zu feiern.", so Nadia Bachorski.

Weitere Informationen, das Programm und Tickets unter www.springbasel.ch

Material für Medien unter www.springbasel.ch/medien/

SPRING BASEL - Das Festival von und für Basel

Die SPRING BASEL bringt zum Frühlingsstart die Bevölkerung der Region Basel generationenübergreifend in einer lebendigen Atmosphäre zusammen, um bei Speis und Trank die vielen Facetten der Basler Kultur- und Musikszene zu erleben. Ob lokal, international, vegetarisch oder experimentell - das kulinarische Angebot der SPRING BASEL bietet für jeden Gaumen etwas. Bands und Kulturschaffende sowie Kunstperformances und Live-Talks bieten Unterhaltung und Spass für die ganze Familie und verwandeln die Messe Basel während fünf Tagen zum Begegnungsort für die ganze Region.

06.-10. März 2024 / Messe Basel / www.springbasel.ch

MCH Group

Die MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 25 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen unter: www.mch-group.com