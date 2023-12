Musik im Sommer verschönert den Winter

Panta Rhei PR AG

Eigentlich ist es gerade Zeit für einen Rückblick auf das vergehende Jahr – zum Beispiel auf das GLKB Sound of Glarus vom letzten Augustwochenende. Doch es ist gerade auch Zeit für einen Ausblick auf das kommende Jahr, wenn das Glarner Stadtopenair seine Tradition bricht und, statt nach, vor den Sommerferien stattfindet. Und es gibt noch mehr Ausblick: Die Veranstalter verraten bereits die ersten Acts.

Am GLKB Sound of Glarus treffen sich jedes Jahr rund 12’000 Besucherinnen und Besucher. Es ist nach der Landsgemeinde die grösste Veranstaltung im Kanton Glarus und findet auch vom 20. bis 22. Juni auf dem Zaunplatz statt, wo die Glarnerinnen und Glarner einmal im Jahr abstimmen. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind ab 7. Dezember im Glarussell oder bei Ticketcorner erhältlich. Im limitierten Vorverkauf ab 9. Dezember in der GLKB-Filiale Wiggispark kostet der Festivalpass für Erwachsene 160 Franken und für Kinder 50 Franken.

Donnerstag, 20. Juni 2024 – verdammt magisch und leidenschaftlich

Am Donnerstag beginnt das Glarner Stadtopenair mit einer unverkennbaren Schlagerstimme und leidenschaftlichem Mundart-Rock. Matthias Reim (D) hat mit seinem aktuellen Album «Alles ist niemals genug» emotionale Geschichten im Gepäck, die magisch wirken. Auch Megawatt (CH) sind leidenschaftlich – und laut und rockig. Die fünf Kumpels aus der Ostschweiz erzählen mit ihren Schweizerdeutschen Songs von grossen Träumen: rockig, modern und eingängig.

Freitag, 21. Juni 2024 – echt leicht und stimmungsvoll

Am zweiten Konzertabend auf dem Zaunplatz ist Reggae angesagt. Gentleman (D) greift mit seinen Liedern teilweise aktuelle Themen auf, auch sozialkritische Nummern gehören zu seinem Repertoire. Nach ihm spielt mit La Nefera (CH) eine kraftvolle Rapperin. Zusammen mit ihrer Band hat sie einen eigenen Stil entwickelt, der ihre persönlichen kulturellen Einflüsse aus der Dominikanischen Republik und der Schweiz miteinander verwebt. Mit Antje Schomaker (D) steht am Freitag auch deutscher Indie-Pop auf dem Programm. Die Singer-Songwriterin lässt sich musikalisch zwischen Akustik, Pop und Folk einordnen. Auch Sam Tompkins (UK) beeindruckt mit seinem Songwriting. Seine Songs haben den Sound von jemanden, der mit sich selbst und seiner Kunst im Reinen ist und verpacken komplexe Gefühle und Themen.

Samstag, 22. Juni 2024 – einfach Pop, ein bisschen Rock und dann noch Soul

Der Samstag begrüsst gleich zwei Schweizer Musikgrössen in Glarus. Baschi (CH) tritt mit Prunk, Glitzer und Gitarre gegen die Tristesse und für das Leben an. Ganz ehrlich tunkt er seinen Pop-Rock in ein melodiöses Disco-Bad. Auch Plüsch (CH) fahren mit Mundart-Rock/Pop in Glarus ein. Die Berner Oberländer gehen nach rund zehn Jahren wieder auf Tournee. Ihre Frühlingskonzerte sind bereits ausverkauft. Zu den Schweizern gesellt sich Eagle Eye Cherry (S). Mit seiner subtilen Mischung aus Alternative Rock und Soul hat der Sohn des Jazz-Musikers Don Cherry und Halbruder von Neneh Cherry die weltweite Pop-Landschaft nachhaltig geprägt.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Juni 2024, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Limitierter Vorverkauf in der GLKB-Filiale Wiggispark Netstal:

Ab Samstag, 9. Dezember steht eine limitierte Anzahl an Festivalpässen für Erwachsene (1000 Stück à 160 Franken, maximal 2 Tickets pro Person) und für Kinder (200 Stück à 50 Franken, Jahrgänge 2008 bis 2013) zum Verkauf. Die Aktion dauert, solange der Vorrat reicht.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag für 65 Franken sind ab dem 7. Dezember erhältlich. Zusätzlich sind Tickets auch bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich.

Save the Date:

Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland verschieben sich die Daten des GLKB Sound of Glarus in den nächsten beiden Jahren auf den 20. bis 22. Juni 2024 bzw. den 19. bis 21. Juni 2025.

Künstler im Internet:

Matthias Reim | Megawatt

Gentleman | La Nefera | Antje Schomaker | Sam Tompkins

Baschi | Plüsch | Eagle Eye Cherry

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch

glkb.ch

ticketcorner.ch

