Die Komödie «So ein Theater!» auf dem Bauernhof erleben

Seit 19 Jahren reist das hof-theater.ch mit seinen volksnahen Theaterproduktionen von Bauern-hof zu Bauernhof. Mit dem Stück «So ein Theater!» zeigt das hof-theater.ch auf der Tournee 2024 eine Komödie über das Theater und bietet seinem Publikum einen selbstironischen Blick hinter die Kulissen. Mit 25 verschiedenen Veranstaltungsorten ist das hof-theater.ch in der gan-zen Deutschschweiz unterwegs.

Theater in der «urchigen» Atmosphäre eines Bauernhofs – das hof-theater.ch macht’s möglich. Alljährlich von Frühling bis Herbst ist die Truppe auf rund 30 Bauernhöfen der Deutschschweiz unterwegs. Das hof-theater.ch verwandelt den Stall, die Scheune oder den Heuboden in eine Bühne und bietet seinem Publikum einen unter-haltsamen, berührenden und in jedem Fall unvergesslichen Abend – und zwar bei jeder Witterung. Die Bauernfamilien treten bei den Anlässen als Gastgeber auf. Sie engagieren sich mit viel Herzblut für eine gemütliche Atmosphäre und sind mit Speis und Trank aus Eigenproduktion für das leibliche Wohl der Gäste besorgt.

Über das Stück: Die Vorstellung eines spannenden Krimis sollte bereits begonnen haben, doch der Schauspieler, der für einen erkrankten Kollegen einspringen soll, ist noch immer nicht aufgetaucht. Als der zu spät kommende Zuschauer Schmidt irrtümlicherweise für diesen sehnlichst erwarteten Schauspieler gehalten und kurzerhand auf die Bühne geschubst wird, beginnt für die Theatertruppe ein nicht enden wollender Alptraum. Stichworte ver-fehlen ihre Wirkung und die Handlung wird immer abenteuerlicher. Liebeswirren, Streitigkeiten, Starallüren und Cognac machen das Chaos perfekt. Aber wie sagt man so schön: The show must go on!

«So ein Theater!» ist eine Komödie, die alle Klischees, die das Theatermilieu hergibt, in eine rasante, urkomische Geschichte spinnt und für beste Unterhaltung sorgt. Mit diesem Stück schenken die Organisatoren dem Publikum einen selbstironischen Blick hinter die Kulissen.

Der Spielort Bauernhof, kombiniert mit Theateraufführung und Gastronomie, ist in dieser Art als Kulturangebot schweizweit einzigartig. Das hof-theater.ch schafft und fördert mit seiner Kulturarbeit einen Ort der Begegnung zwischen Menschen aus ländlichen und städtischen Gebieten. Initiator und Organisator ist der 2005 gegründete Verein hof-theater.ch. Darin engagieren sich innovative Bauernfamilien, die auf ihrem Hof einem breiten Publi-kum ein kulturelles Angebot anbieten. Das hof-theater.ch steht unter dem Patronat des Schweizer Bauernverbands und seiner Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich.».

Mehr Infos zum Theater, den Aufführungsorten und den Gastgeberfamilien gibt‘s unter www.hof-theater.ch.

Rückfragen: Verein hof-theater.ch, Cyrill Altwegg, Produktionsleiter Verein, Mobile 079 336 76 16 Schweizer Bauernverband, Sandra Helfenstein, Leiterin Kommunikation & Marketing, Mobile 079 826 89 75 www.hof-theater.ch