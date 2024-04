LID Pressecorner

Ein Tag, um die Arbeit der Bauernfamilien zu feiern

Ein Dokument

Ein Tag, um die Arbeit der Bauernfamilien zu feiern

Am 20. April 2024 findet der Tag der Schweizer Milch statt. An über 100 Standorten im ganzen Land können sich Milchproduzent:innen, sowie Konsument:innen treffen und das Produkt der Arbeit der Bauernfamilien und ihrer Tiere gebührend feiern.

Schweizer Milch ist ein nachhaltiges Naturprodukt. Sie ist schmackhaft, gesund, vielseitig und verdient einen nationalen Feiertag. Dieser findet am Samstag, 20. April 2024, in der ganzen Schweiz statt. An 115 Standorten werden Produzent:innen Schweizer Milch oder Milchprodukte an die Konsument:innen verteilen.

Spiel, Spass und Gaming für Gross und Klein

Vielerorts betreuen die Milchproduzenten:innen selbst den Stand: Eine gute Gelegenheit das Hofleben aus erster Hand kennenzulernen. Selbstverständlich fehlen auch Spiel und Spass für Gross und Klein nicht. In diesem Jahr ist am Tag der Schweizer Milch auch der offizielle Start des Online Games «Swissmilk Planets», bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Und speziell in Bern erwartet die Besucher:innen eine ganz besondere Überraschung.

Partnerschaft

Auch dieses Jahr kann der Verband der Schweizer Milchproduzenten auf eine wertvolle Partnerschaft mit verschiedenen Akteuren der Milchwirtschaft zählen. Diese stellen die Milchprodukte zur Verfügung, die an den von Swissmilk betreuten Ständen angeboten werden. Zum zweiten Mal sind auch Aldi Suisse und Lidl Schweiz mit von der Partie und zum ersten Mal unterstützt «faireswiss» mit einer eigenen Aktion den Tag der Schweizer Milch.

Der Wert der Schweizer Milch

Milch und Milchprodukte sind wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung. Deshalb empfehlen Fachleute drei Portionen täglich. Schweizer Milch bietet aber noch viel mehr: Sie ist ein Naturprodukt, wird auf bäuerlichen Familienbetrieben unter strengen Tierschutzauflagen produziert und nimmt als einheimisches Nahrungsmittel nur kurze Transportwege in Anspruch. Schweizer Milch ist aus gesundheitlicher, wie auch aus sozialer und ökologischer Sicht, sinnvoll. Im Grasland Schweiz ist sie äusserst standortgerecht und hat eine lange Tradition. Es lohnt sich deshalb, Schweizer Milch und Milchprodukte gegenüber ausländischen Alternativen zu bevorzugen.

Alle Standorte: www.swissmilk.ch/milchtag

Online-Game: www.swissmilk-planets.ch

Auskünfte Gaëlle Grosjean, Projektleiterin Events & Messen, 079 367 92 44 Nora Jungo, Kommunikation SMP, 031 359 52 15, nora.jungo@swissmilk.ch