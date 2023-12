LID Pressecorner

Aus SVLT wird «Landtechnik Schweiz»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Aus SVLT wird «Landtechnik Schweiz»

Die Delegierten des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT) haben an einer ausserordentlichen Versammlung eine Namensänderung auf «Landtechnik Schweiz» beschlossen, die Statuten angepasst und das Jubiläumsjahr 2024 eingeläutet.

Les Geneveys-sur-Coffrane (NE), 15.12.2023: Der Schweizerische Verband für Landtechnik – kurz SVLT genannt – kann 2024 sein 100-Jahr-Jubiläum feiern. Die Verantwortlichen haben sich im Vorfeld dieses Jubiläums bereits seit einiger Zeit mit der strategischen Neuausrichtung der Verbandsaktivitäten und auch mit dem Erscheinungsbild nach aussen befasst. So haben nun die Vertreter der 23 Sektionen und Fachverbände an einer ausserordentlichen Versammlung im neuenburgischen Les Geneveys-sur-Coffrane beschlossen, den Verbandsnamen auf «Landtechnik Schweiz» zu ändern. Wie Verbandspräsident und Ständerat Werner Salzmann betonte, wollte man mit dieser kürzeren Bezeichnung dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Damit einher geht, dass auch die monatlich vom Verband herausgegebene Zeitschrift «Schweizer Landtechnik» künftig «Landtechnik Schweiz» heissen und im Layout eine gewisse Auffrischung erfahren wird. All diese Änderungen hatten zur Folge, dass man die Verbandsstatuten anpassen musste, was die Delegierten ausnahmslos und ohne Gegenstimmen guthiessen. Verbandsdirektor Roman Engeler informierte weiter über die geplanten Jubiläumsaktivitäten, die ihren Höhepunkt in der Delegierten-Versammlung vom 31. Mai/1. Juni 2024 in Brugg mit Beteiligung von Bundesrat Guy Parmelin finden werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil war es an Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands (SBV), mit seinem Referat «Engagement auf den agrarpolitischen Baustellen» die Ziele des SBV in der Entwicklung der heimischen Landwirtschaftspolitik aufzuzeigen und dabei alle aufzufordern, diesen Prozess im Sinne einer produzierenden Landwirtschaft aktiv zu unterstützen.

Für Rückfragen: - Präsident SR Werner Salzmann: +41 79 317 91 24, werner.salzmann@gmx.ch - Direktor Dr. Roman Engeler: +41 79 207 84 29, roman.engeler@agrartechnik.ch