LID Pressecorner

Dare un volto all’agricoltura

Ein Dokument

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 15 dicembre 2023

Dare un volto all’agricoltura

Per permettere al maggior numero possibile di persone di essere a stretto contatto con l’agricoltura, l’Unione Svizzera dei Contadini cerca aziende agricole che partecipino aiprogetti agricoli Brunch del 1° agosto, Giornata delle porte aperte in fattoria e Visita dellestalle, promossi nel quadro della campagna di comunicazione di base «Contadine e contadinisvizzeri». Le aziende interessate possono iscriversi fin da subito su portaledeicontadini.ch!

La prossima «Giornata delle porte aperte in fattoria» avrà luogo domenica 2 giugno 2024. Durante quelgiorno, le porte delle fattorie in tutte le regioni della Svizzera vengono aperte, accogliendo le visitatrici ei visitatori e permettendo loro di osservarne la quotidianità. Lo scopo è di offrire uno scorcio sulla produzioneagricola e incentivare il dialogo e la comprensione della stessa.

Il «Brunch del 1° agosto» offre una volta all’anno la possibilità alla popolazione di gustare i prodottifreschi delle Contadine & contadini svizzeri godendo al contempo anche dell’aria fresca delle nostrecampagne. Non c’è occasione migliore del Brunch in fattoria durante la Festa nazionale per passare unagiornata in allegria. L’interesse è grande, ecco perché ci serve un numero ancora maggiore di aziende!

La «Visita delle stalle» permette di gettare uno sguardo sulla quotidianità della vita in fattoria. Aprite ufficialmente la casa dei vostri animali ai visitatori grazie alla Visita delle stalle.

L’Unione Svizzera dei Contadini, i responsabili dei progetti nelle rispettive Unioni dei Contadini Cantonalie gli sponsor forniscono un rilevante aiuto sotto forma di guide, liste di controllo e materiale pubblicitario,nonché tramite la comunicazione degli eventi. Tutti questi servizi sono gratuiti per le aziende agricolepartecipanti. Come gesto di apprezzamento, è inoltre previsto un piccolo regalo per ringraziare tuttele aziende agricole che hanno partecipato ad un progetto. Le attuali misure pubblicitarie comprendonouna lettera circolare alle aziende agricole e un volantino che può essere distribuito in occasione di eventiagricoli e nelle scuole.

Volete partecipare e fornire così un contributo prezioso al lavoro di pubbliche relazioni delle Contadinee Contadini svizzeri? Potete iscrivervi fin da subito su www.portaledeicontadini.ch.

Ulteriori informazioni: