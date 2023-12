LID Pressecorner

Vom Flugzeugmechaniker zum Pilzzüchter

Medienmitteilung des Verbands Schweizer Pilzproduzenten VSP vom 15. Dezember 2023

Vom Flugzeugmechaniker zum Pilzzüchter

Alex Lussi ist gelernter Flugzeugmechaniker, aber sein Weg führte ihn zu einer anderen Leidenschaft – der Pilzzucht.

Im Jahr 1993 beschloss sein Vater, in die Austernpilzproduktion einzusteigen. Alex Lussi trat im Jahr 2005 in den Familienbetrieb ein. Vier Jahre später begann Alex Lussi mit der Pilzproduktion in den ehemaligen Munitionsbunkern von Erstfeld. Er übernahm im Jahr 2014 den Familienbetrieb von seinen Eltern und gründete zwei Jahre später die Firma Gotthard BIO Pilze AG. Im ältesten Industriegebiet von Nidwalden wurde die Kaverne "Rotzloch" als zusätzliche Produktionsstätte errichtet.

«Geeignetes Personal zu finden, ist die grösste Herausforderung. Es wird 7 Tage die Woche geerntet und das alles von Hand», gibt Alex Lussi zu bedenken. Als Arbeitgeber versuche er, attraktiv zu sein, indem er moderne Arbeitsmodelle bietet. «Innerhalb von 7 Tagen wächst der Pilz, er ist also kalkulierbar. Dies ermöglicht auch Teilzeitpensen. Zudem sind die steigenden Produktionskosten eine weitere grosse Herausforderung», ergänzt er. Trotz einigen Herausforderungen sieht Alex Chancen in der Vielfalt der Edelpilzsorten. Diese bieten Raum für Innovationen in verschiedene Richtungen. Durch neue Ernährungs- und Kochgewohnheiten wird der Markt wachsen. Pilze werden stets als typisch herbstlich angesehen, aber Zuchtpilze haben das ganze Jahr über «Saison» und können genauso gut im Sommer oder Frühling auf dem Speiseplan stehen. Mittlerweile arbeiten 8 Mitarbeitende für den Betrieb. Vermarktet werden die Edelpilze in den Detailhandel und ein kleiner Teil direkt.

