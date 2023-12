LID Pressecorner

Der Landwirtschaft ein Gesicht geben

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 15. Dezember 2023

Der Landwirtschaft ein Gesicht geben

Um möglichst viele Leute in Kontakt mit der Landwirtschaft zu bringen, sucht der Schweizer Bauernverband im Rahmen der Basiskommunikation «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» Gastgeberhöfe für die Hofprojekte 1. August-Brunch, Tag der offenen Hoftüren und Stallvisite. Interessierte Betriebe können sich ab sofort auf dem bauernportal.ch anmelden!

«Tag der offenen Hoftüren» findet nächstes Jahr am Sonntag, 2. Juni 2024 statt. Ziel ist es, dass in allen Regionen der Schweiz Betriebe ihre Hoftüren öffnen und die Bevölkerung zum Reinschauen einladen. Der Anlass soll einen Einblick in die landwirtschaftliche Produktion sowie den Dialog und das Verständnisfördern.

«1. August-Brunch auf dem Bauernhof» Einmal im Jahr der Bevölkerung frische Produkte der Schweizer Bäuerinnen & Bauern geniessen und Landluft schnuppern lassen. Das ermöglicht der Brunch auf dem Bauernhof am Nationalfeiertag. Das Interesse ist gross, was uns fehlt, sind genügend Betriebe!

«Stallvisite» Möchtest du einen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof geben? Bei der Stallvisite kannst du das Zuhause deiner Tiere für Besucher offiziell öffnen.

Der Schweizer Bauernverband, die Projekt-Verantwortlichen der kantonalen Bauernverbände und die Sponsoren unterstützen mit Orientierungshilfen, Checklisten und Werbematerial sowie bei der Kommunikation rund um den Anlass. Alle diese Dienstleistungen für den Gastgeberhof sind kostenlos. Als Wertschätzung gibt es ein kleines Dankeschön für alle Betriebe, welche an einem Projekt teilgenommen haben. Die aktuellen Werbemassnahmen umfassen ein Rundschreiben an Landwirtschaftsbetriebe und einen Flyer, der bei landwirtschaftlichen Veranstaltungen und an den Schulen verteilt werden kann.

Wer möchte ein Teil davon sein und einen wertvollen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bäuerinnen & Bauern leisten? Anmeldungen sind per sofort möglich auf www.bauernportal.ch.

