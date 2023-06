LID Pressecorner

Mit Innovationen und Kooperationen gestärkt in das neue Geschäftsjahr

Medienmitteilung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2023 der Centravo Holding AG

Mit Innovationen und Kooperationen gestärkt in das neue Geschäftsjahr

Die Centravo-Gruppe verkündet an ihrer diesjährigen ordentlichen Generalversammlung, dass sie trotz schwieriger pandemischer und geopolitischer Umwelt-Einflüsse ein erfolgreiches Geschäftsjahr verzeichnen konnte. Dieser Erfolg ist der guten Zusammenarbeit und Kooperation mit Kunden und Lieferanten und dem ausserordentlichen Einsatz der hochmotivierten Mitarbeitenden zu verdanken.

Die gut besuchte Generalversammlung der Centravo Holding AG versprach ein interessantes Zusammentreffen der verschiedensten Gross- und Kleinaktionäre. Man traf sich am 23. Juni 2023 im Bellevue Palace zu Bern.

Der Verwaltungsratspräsident der Holding, Ernst Sutter, bat die Anwesenden, sich zu einer Schweigeminute über den Hinschied des Verwaltungsratsmitgliedes, Albert Baumann zu erheben. Nach den ehrerbringenden Worten über den Verstorbenen stieg man direkt in die Generalversammlung ein.

In seiner Eröffnungsrede strich Sutter vor allem die Innovationskraft und das permanente Streben nach einer effizienten Nachhaltigkeit heraus. Die Centravo-Gruppe legt einen wichtigen Fokus auf die Förderung einer Kreislaufwirtschaft und die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden mehrere Betriebe erfolgreich im Bereich Nachhaltigkeit zertifiziert. Die Gruppe arbeitet daran, ihre Lieferketten zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Produkte umweltschonend hergestellt und verwendet werden. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien strebt die Centravo-Gruppe eine maximale Ressourcenschonung an. Zudem hat der Verwaltungsrat eine strategisch relevante und schlanke Organisationsstruktur beschlossen. Die Zusammenlegung von Geschäftsbereichen schafft Synergien innerhalb der Teams und ermöglicht eine hohe Flexibilität bei Veränderungen. Centravo setzt auf moderne Technologien, fördert die Digitalisierung in allen Bereichen und optimiert kontinuierlich ihre Abläufe.

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022

«Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns sehr stark gefordert, – sowohl aus betriebswirtschaftlicher Sicht als auch in Bezug auf die Pandemie und deren Auswirkung», stellte der CEO Rainer Betken zum Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr klar. «Zu allem Überfluss befanden wir uns auch in der geopolitischen Problematik des Ukraine-Krieges». Als national und auch international tätiges Unternehmen hat die Centravo-Gruppe die Konflikte direkt zu spüren bekommen – Lieferverzögerungen bei Maschinen- und Teilebeschaffung oder auch enorme Preissteigerungen und -instabilitäten bei Rohwaren und Ressourcen. «Heute können wir sagen, dass wir Lösungen finden konnten und, dass sich die Lage zumindest in Bezug auf unsere Firmen entspannt, aber noch nicht vollends normalisiert hat», bilanzierte Rainer Betken.

Die Generalversammlung genehmigte die empfohlene Verwendung des Bilanzgewinnes und erteilte der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die Decharge zum vergangenen Geschäftsjahr.

Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Leider musste an der diesjährigen Generalversammlung der Hinschied vom langjährigen und sehr innovativen Verwaltungsratsmitglied Albert Baumann verkündet werden. Man verabschiedete Albert Baumann mit vielen schönen Erinnerungen an eine äusserst intensive Zusammenarbeit, in welcher etliche Erfolge erreicht werden konnten. Albert Baumann war seit 2008 im Verwaltungsrat der Centravo Holding und so eine feste Grösse.

Für den frei gewordenen Sitz im Verwaltungsrat wurde Herr Robert Jaquet zum neuen Mitglied mit einer Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Robert Jaquet ist als Kadermitarbeiter und Leiter Supply Chain und Operations Fleisch & Seafood bei der Micarna Gruppe angestellt. Er bringt einen Master of Science-MS in Industriemanagement und einen Bachelor of Science-BS in Betriebsökonomie mit ein. Die bisherigen Verwaltungsräte wurden von der Generalversammlung für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren wiedergewählt.

Der Geschäftsbericht mitsamt den Kennzahlen liegt in physischer Form auf. Dieser kann bestellt oder via QR-Code (siehe verlinktes PDF) online eingesehen werden.

Über die Centravo-Gruppe:

Die Centravo-Gruppe ist eine Kombination aus Logistikfirma, hoch spezialisierten Industrieunternehmen, Handelshaus und Rohwaren-Broker und dabei das grösste, fleischverarbeitende Verwertungsunternehmen seiner Art in der Schweiz. Das Geschäftsfeld der Centravo-Gruppe deckt die gesamte, nachhaltige Wertekette der Verwertung von tierischen Nebenprodukten ab. Dazu zählt insbesondere die Herstellung und weltweite Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Pharmagrundstoffen, die Bereitstellung von Nebenprodukten zur Herstellung von Heimtiernahrung sowie die Aufbereitung von Häuten und Fellen. Anderweitig nicht verwertbare Schlachtnebenprodukte und Reststoffe werden für eine optimale Wertschöpfung energetisch genutzt (Energy). Ebenso die Aufbereitung von Randprodukten zur Verwendung für die Nutztierfütterung (Feed). Zum Portfolio der Gruppe gehört auch der Lebensmittel-Geschäftsbereich zur Herstellung von Ölen, Fetten und Margarine. Die Centravo-Gruppe ist eine Organisation der Schweizer Fleischwirtschaft; beschäftigt rund 450 Mitarbeitende.

www.centravo.ch

Bildbeilage:

- Gesamtverwaltungsrat mit der Konzernleitung

- Herr Robert Jaquet, neuer Verwaltungsrat

Bildlegenden:

Copyright: Zvg. Centravo AG, C. Räber

Kontaktperson:

Erich Rava, Leiter Unternehmenskommunikation, Mobile: +41 79 462 00 08, E-Mail: e.rava@centravo.ch