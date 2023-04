viva luzern

Viva Luzern plant im Haus Bernarda 19 altersgerechte Wohnungen

Der Verwaltungsrat von Viva Luzern hat den Projektantrag zum Umbau des Hauses Bernarda freigegeben. Damit starten die Umbauarbeiten am Haus Bernarda voraussichtlich Anfang 2024. Geplant sind 19 Wohnungen mit Services für die ältere Bevölkerung.

Die Bevölkerung wünscht sich auch im hohen Alter möglichst lange in den heimischen vier Wänden zu leben oder in eine ähnliche Infrastruktur umzuziehen. Damit steigt die Nachfrage nach Alterswohnungen und ambulanten Dienstleistungen. Deshalb baut Viva Luzern dieses Angebot aus.

Altersgerechte Wohnungen in schöner Lage

«Wir freuen uns, können wir durch den Bau von Wohnungen mit Services der älteren Bevölkerung von Luzern eine derartig schöne Lage in Luzern zugänglich machen», so Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern. Denn im Haus Bernarda an der Schweizerhausstrasse 6 in 6006 Luzern werden 19 alters-gerechte Wohnungen realisiert. Geplant sind auf dem Areal angrenzend zum Viva Luzern Dreilinden 18 2.5- und eine 3.5-Zimmer-Wohnung. Die baulichen Veränderungen sind so angedacht, dass sie sich harmonisch in das quartierprägende Ensemble und damit ins Stadtbild einfügen. Die Baueingabe steht kurz bevor. Mit Baustart wird Anfang 2024, mit Bezug bis voraussichtlich Mitte 2025 gerechnet.

Bei Wohnen mit Services wohnen ältere Menschen in einem Mietverhältnis in altersgerecht gestalteten Wohnungen und können bei Bedarf Leistungen wie Reinigung, Einkaufen, Wäscheservice oder Pflege beziehen. Letzteres wird durch die öffentliche oder die private Spitex gewährleistet. Viva Luzern bietet ähnliche Modelle bereits an fünf Standorten in der Stadt Luzern an, der letzte Standort wurde im Guggi im Jahr 2020 nach einer Sanierung wiedereröffnet.

Zwischennutzung bis zur Baubewilligung

Viva Luzern hat das Haus Bernarda im vergangenen Jahr von den Schwestern vom Heiligen Kreuz Menzingen übernommen. Seit Juni nutzt der Kanton Luzern die Liegenschaft als Unterkunft für schutzsuchende Personen aus der Ukraine. Diese Zwischennutzung endet voraussichtlich auf Ende Jahr 2023.

Viva Luzern

Mit rund 810 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.