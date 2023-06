LID Pressecorner

Ergänzte Führungscrew für die Junglandwirtekommission

Ergänzte Führungscrew für die Junglandwirtekommission

Nach dem Rücktritt von Co-Präsident Daniel Hasler organisiert sich die Spitze der Junglandwirtekommission des Schweizer Bauernverbandes neu. Das bisherige Co-Präsidium wurde aufgelöst und Damien Rey aus Châtonnaye FR leitet die Kommission seither als Präsident. Um die Führung breiter abzustützen, wählte das Gremium Leana Waber aus Kiesen BE zur Vizepräsidentin. Der zweite Vizepräsident bleibt wie bisher Ursin Gustin.

Bereits im März hat Daniel Hasler, der bisherige Co-Präsident der nationalen Junglandwirtekommission, nach knapp zweieinhalb Jahren im Amt seinen Rücktritt in der Junglandwirtekommission gegeben. Der zweite Co-Präsident Damien Rey wurde zum Präsidenten gewählt. Um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein, steht ihm neu ein Co-Vizepräsidium zur Seite. Leana Waber aus Kiesen BE wurde von der Kommission zur neuen Vizepräsidentin gewählt und bildet zusammen mit Ursin Gustin aus Donat GR das Vizepräsidium. Leana Waber ist HAFL-Agronomin und arbeitet auf dem elterlichen Betrieb im bernischen Kiesen mit Ackerbau und Milchwirtschaft und in einem Teilzeitpensum beim Berner Bauernverband. Ursin Gustin, der als Vizepräsident die Junglandwirtekommission im Vorstand des Schweizer Bauernverbandes vertritt, wird diese Amt weiterhin ausüben.

Das auf drei Köpfe verteilte Präsidium verbessert nicht nur die Arbeitsteilung, sondern sichert auch eine gute Repräsentanz der verschiedenen Landes- und Sprachregionen sowie Geschlechter. Mit der Neuorganisationsind klare Ziele verbunden. Die Junglandwirtekommission ist bestrebt, ihre Anliegen und Vorstellungen in den anstehenden Prozess zur Ausarbeitung der AP 2030 einzubringen und die zukünftigen politischen Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten. Mit dem im letzten Jahr veröffentlichten «Weitblick2050» wurden bereits erste Grundlagen gelegt. Darauf wollen die jungen Landwirtinnen und Landwirte nun aufbauen.

Rückfragen: Damien Rey, Präsident JULA, Mobile 079 566 38 10 Leana Waber, Vizepräsidentin JULA, Mobile 079 512 04 10 Ursin Gustin, Vizepräsident JULA, Mobile 079 531 06 09 info@junglandwirte.ch