Begehrte Ferienjobs für Jugendliche auf Schweizer Bauernhöfen

Bauernhof-Erlebnisse sind unvergessliche Erfahrungen. Die langen Sommerferien stehen vor der Tür – ein idealer Zeitpunkt für Jugendliche, um selbst aktiv zu werden und die faszinierende Welt des Bauernhofs kennenzulernen. Auf der Buchungsplattform www.agriviva.ch finden Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren Einsatzmöglichkeiten bei Gastfamilien in der ganzen Schweiz.

Jedes Jahr packen in der Schweiz weit über 1'000 Jugendliche selbst mit an auf einem Bauernhof und lernen so eine für sie meist neue Welt kennen. Die Plätze bei den rund 500 Agriviva-Gastfamilien in der ganzen Schweiz sind beliebt, denn die Vielfalt der Tätigkeiten garantiert einen hohen Erlebniswert: Ziegen füttern, Kälber tränken, Heu einbringen, Kinder hüten, Brot backen, Erdbeeren pflücken, Kirschen ernten und vieles mehr bieten die Höfe an.

Beide Seiten profitieren

Die Jugendlichen gewinnen einen Einblick in die Landwirtschaft und entwickeln so einen näheren Bezug zu Natur, Tierhaltung und Lebensmittelproduktion. Für ihre Mitarbeit erhalten sie freie Kost und Logis, ein kleines Taschengeld, ein Gratisticket für die Hin- und Rückreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, hingegen sind Neugierde, Interesse und Einsatzwille Grundvoraussetzung.

Die Gastfamilien freuen sich über die Unterstützung durch die jungen Helfer und den angeregten Austausch mit ihnen.

Über Agriviva

Agriviva (früher Landdienst genannt) organisiert als nicht-gewinnorientierter Verein seit über 75 Jahren Einsätze von Jugendlichen auf Bauernhöfen in der Schweiz. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen Stadt und Land, über Generationen und verschiedene Sprachregionen hinweg.

Kontaktperson für Medienschaffende: Agriviva Ueli Bracher Geschäftsleiter Telefon: +41 52 264 00 31 Mail: ueli.bracher@agriviva.ch