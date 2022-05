Pure. Group

Pure. stellt Natalie Rupp ein und startet ein reguliertes Investitionsprogramm in Europa

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Natalie Rupp ist neu zum Team von Pure. gestoßen, einem in der EU ansässigen kryptozentrischen Finanzökosystem. Natalie ist eine Finanzexpertin mit umfangreicher Erfahrung in Finanzberatung, Regulierung, Marktanalyse, Handel und Risikomanagement und wird das neue Pure. Investment Programm als Business Developerin in Deutschland betreuen. Das Programm ermöglicht es Fachleuten aus den Bereichen Handel und Fondsmanagement mit Wohnsitz in Europa, Strategiemanager nach deutschen Vorschriften zu werden, unter der Lizenz der DonauCapital Pure Investment GmbH zu handeln und Kunden innerhalb der EU zu betreuen.

Pure. Invest bietet Dienstleistungen von geprüften Vermögensverwaltungsexperten in einer Reihe von Märkten an, die von Aktien über Devisen bis hin zu Kryptowährungen reichen. Zu den Dienstleistungen gehört die Festlegung des Risikoprofils, des Zeithorizonts und der Zielperformance des Kunden. Nach dem Ausfüllen eines Risikofragebogens wird der Kunde auf die optimalen Strategien hingewiesen, die seinen Zielen und Präferenzen entsprechen. Das Pure. Investitionsprogramm hat keine festen Kosten: Die Provision errechnet sich aus einem Prozentsatz des im jeweiligen Monat erzielten Gewinns und die Performance wird mithilfe des High Water Mark-Systems berechnet.

Pure. Invest wird als erster EU-regulierter Inkubator von Strategien fungieren und ausgewählten Fonds- und PAMM-Managern ermöglichen, an der Performance der Fonds ihrer Kunden zu verdienen. Die Verwaltung erfolgt über ein Master-Konto, bei dem der Gesamtsaldo ein Aggregat der verschiedenen Kundenkonten ist. Marge, Gewinne und Verluste, Provisionen und Roll-over-Gebühren für jede Position werden den einzelnen Kundenkonten auf der Grundlage des Prozentsatzes des Master-Kontos, den sie ausmachen, zugewiesen.

Pure. hat mit der Auswahl der besten Fonds- und PAMM-Manager begonnen, die auf CFDs auf allen Märkten handeln, einschließlich Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Kryptos. Wenn Sie ein professioneller Trader oder ein Fondsmanager sind, der die Anforderungen erfüllt, kontaktieren Sie Pure . oder Natalie und werden Sie Teil des Pure. Investitionsprogramms!

Natalie Rupp ist seit 2017 im Finanzbereich aktiv. Sie begann ihre Karriere als Assistentin eines Finanzberaters. Anschließend hatte sie eine Position bei der Deutschen Bundesbank inne. Sie studierte arbeitsbegleitend Finanzen an der Hochschule der Deutschen Bundesbank und erlernte dort die Regulierung der Finanzwelt in der Praxis.

Nach ihrem Ausscheiden aus der Deutschen Bundesbank im Jahr 2021 wechselte Natalie zu NAGA - einer deutschen FinTech-Holding, die an der Frankfurter Börse notiert ist. AlsSenior Account Managerin unterstützte sie dort Kunden im Bereich Risikomanagement.

Seit 2022 hat Natalie die Position als German Business Developer bei Pure. Group inne.

