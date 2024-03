Pointbreak Events GmbH

Spectroom: Erfolgreicher Start der visuellen Erlebniswelt

Seit der Eröffnung hat das neue Pop-Up «Spectroom» in der 2. Etage von Sihlcity in Zürich das Publikum mit verschiedenen Kunst- und Lichtinstallationen in den Bann gezogen. Noch bis 31. Mai 2024 können hier einzigartige Momentaufnahmen gemacht werden.

Der neue Foto- und Video-Hotspot «Spectroom» in Sihlcity Zürich, wurde seit seiner Eröffnung im Februar schon zahlreich besucht. «Bereits 2000 Tickets wurden verkauft und ca. 1500 Besuchende durften wir bereits bei uns begrüssen», sagt Micha Federle, Inhaber der Firma Pointbreak Events GmbH, die das Projekt konzipiert hat. «Wir freuen uns, dass die innovativen Räume sowohl beim grösseren, als auch bei dem kleineren Publikum grossen Anklang finden», meint Federle weiter.

Im Spectroom betreten Besuchende eine faszinierende Welt, in der Fantasie und Realität verschmelzen. Das Konzept ist einfach, aber es entspricht genau dem Zeitgeist. «Unser Ziel war es, eine Art Museum zu schaffen, das mit verschiedenen Lichtkunstinstallationen und Farbeffekten begeistert.» so Federle. Im Spectroom sucht man jedoch vergeblich nach Schildern mit der Aufschrift "Bitte keine Fotos". Im Gegenteil, die Räume wurden so gestaltet, dass sie die perfekten Momentaufnahmen ermöglichen – ganz ohne Photoshop oder teuren Spezialkameras.

Auch für professionelle Shootings können die visuellen Kunstwerke genutzt werden. «Wir bieten Fotografen die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten zu besonderen Konditionen exklusiv zu mieten», sagt Federle. In kleinstem Raum findet man eine grosse Vielfalt an Kulissen, die so nicht alltäglich sind und auffallen – was Spectroom zu einer einzigartigen Shooting-Location macht.

Wer Spectroom noch besuchen möchte, der hat noch bis 31. Mai Zeit. Auch während den kommenden Feiertagen, wie am Karfreitag oder am Ostermontag, sowie am Sechseläuten, ist Spectroom geöffnet.

Weitere Informationen zu Spectroom, Tickets und Buchungsmöglichkeiten für Schulen und Fotografen können auf der offiziellen Webseite entnommen werden. www.spectroom.live

Info:

Öffnungszeiten bis 31.5.2024:

Montag bis Freitag: 11.00 bis 20.00 Uhr

Samstag: 10.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: geschlossen

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75