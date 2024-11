RTLZWEI

Janis Gruber veröffentlicht neuen Song "Last Night" - und erobert die elektronische Musikszene

Hamburg (ots)

Der DJ aus Hildesheim mixt Techno-Rhythmen mit kommerziellem Sound

Die Hit-Single "Last Night" ist ab Freitag, den 8. November 2024, erhältlich

Janis Gruber setzt mit seinem neuen Song auf Partystimmung und gute Laune. Der DJ aus Hildesheim legt regelmäßig in dem bekannten Hamburger Club "Große Freiheit 36" auf und bringt auch sonst einiges an Erfahrung und Talent mit. "Last Night" ist der neue Song des Produzenten. Er vereint einzigartigen Techno und kommerzielle Sounds zu einem echten Ohrwurm.

Janis Gruber, Student und Musikproduzent aus Hamburg, veröffentlicht einen neuen Song namens "Last Night". Er kombiniert Techno-Rhythmen mit kommerziellen Sounds und lädt damit zum Tanzen ein. In seinem Hamburger Stamm-Club "Große Freiheit 36" tritt der 22-jährige DJ regelmäßig auf und steckt mit seiner Energie die Partygäste mit guter Laune an.

Der gebürtige Hildesheimer hat sich in der Hansestadt schnell einen Namen gemacht, indem er mit namhaften Künstlern der Dance-Szene wie Harris & Ford, Noisetime, VIZE, Jerome und Die Atzen auftritt. Sein bisheriger Karriere-Höhepunkt war ein Auftritt auf dem weltbekannten Festival "Nature One". Dort legte Janis Gruber vor 65.000 Menschen auf. Mit über 100.000 monatlichen Hörern und mehr als 3 Millionen Streams hat er in den letzten Monaten eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut. Seine Songs und Remixe, darunter "Keta und Krawall" in Zusammenarbeit mit Ikkimell und seine mitreißende Interpretation von "Died In Your Arms" sorgen für volle Tanzflächen und pulsierende Beats.

Für das kommende Jahr 2025 sind bereits diverse Festival-Gigs in Planung. Doch nun ist erstmal der neue Track "Last Night" an der Reihe, der verspricht schon jetzt ein voller Erfolg in der elektronischen Musikszene zu werden.

"Last Night" von Janis Gruber ist ab dem 8. November 2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

