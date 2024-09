Ferris Bühler Communications

Bird Race 2024: Swiss Swaro Birders sichern sich Top-Platzierung

Die Begeisterung für Bird Spotting in der Schweiz nimmt kein Ende. Und so begaben sich am 7. und 8. September 2024 wieder 83 Teams mit Ornithologinnen und Ornithologen beim Schweizer Bird Race in die Natur, um seltene Vogelarten zu sichten und gleichzeitig Spenden für Artenförderungsprojekte im Tessin zu sammeln. Wieder mit dabei waren die Swiss Swaro Birders, das Expertenteam von SWAROVSKI OPTIK, das auch dieses Jahr wieder eine beeindruckende Leistung zeigte und eine Top-Platzierung erzielte.

Alle spannenden Details zum Auftritt der Birders beim Bird Race 2024 finden Sie in der angehängten Medienmitteilung.

