MSD (Merck Sharp & Dohme AG) Schweiz ernennt Dr. Ans Heirman zur neuen Geschäftsführerin von MSD Schweiz ab 1. September 2020

Luzern (ots)

Sie wird die Nachfolge von Dr. Rebecca Poehnelt antreten, die seit dem Ausscheiden von Dr. Thomas Lang im Mai vorübergehend als Geschäftsführerin tätig war. Rebecca Poehnelt wird ab 1. September 2020 die weltweite Position des AVP Oncology Portfolio Marketing mit Sitz in Kenilworth, New Jersey, USA, übernehmen.

Cyril Schiever, Präsident der Region Mitteleuropa, kommentiert die neue Ernennung wie folgt: "Ans kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz zurückblicken, bezieht die Mitarbeitenden und Interessensgruppen mit ein, stellt den Status Quo in Frage und ermöglicht die Entwicklung innovativer Medikamente und Impfstoffe für alle Patienten, die sie benötigen. Ihr dynamischer Ansatz wird eine Bereicherung für die Erreichung unserer strategischen Ziele in der Schweiz sein. Unsere laufenden Investitionen in Luzern und Zürich sind entscheidend für unser weltweites Bestreben, das weltweit führende forschungsintensive biopharmazeutische Unternehmen zu werden.

Ferner möchte ich Rebecca für ihre erfolgreiche Amtszeit und ihre starke Führung danken und ihr alles Gute für ihre berufliche und persönliche Zukunft wünschen."

Ans Heirman: "Es ist mir eine Ehre, MSD Schweiz zu leiten und Dr. Thomas Lang in dieser Rolle zu folgen. Unter seiner Führung hat MSD Schweiz für die Patienten bahnbrechende neue Medikamente entwickelt und ist seit acht Jahren in Folge als Top-Arbeitgeber anerkannt worden.

Dies sind beispiellose Zeiten. COVID-19 zeigt uns mehr denn je die Bedeutung einer hochgradig reaktionsschnellen Pharmaindustrie und forschungsintensive Unternehmen wie MSD, sind in der Lage neue Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln.

Mit ihrem erstklassigen biowissenschaftlichen Bereich und dem starken Fokus auf Innovationen, spielt MSD Schweiz eine strategische Rolle innerhalb von MSD und ich freue mich besonders darauf, dem Team beizutreten, unsere Präsenz in der Schweiz weiter zu stärken und mit den Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um einen schnellen und breiten Zugang der Patienten zu Medikamenten und Impfstoffen zu gewährleisten."

Ans Heirman kam 2005 zu MSD, begann ihre Karriere im Marketing und übernahm anschliessend Positionen mit zunehmender Verantwortung im Bereich Human Health, sowohl in Belgien, Luxemburg als auch in den USA. Sie wurde im Juli 2017 zur Geschäftsführerin von MSD in Norwegen ernannt. Unter ihrer Führung verwandelte sich MSD Norwegen in ein flexibleres und digitaleres Unternehmen, das sich auf den Patientenzugang konzentriert. In drei Jahren hat MSD Norwegen seine Marktposition gestärkt und ein solides Wachstum in einer Reihe von therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Impfstoffe, HIV und Diabetes erzielt.

Ans Heirman besitzt einen Abschluss in Bioingenieurwesen und einen Doktortitel in angewandter Wirtschaft und Betriebswirtschaft von der Universität Gent, Belgien. Während ihrer Promotion war sie Gastwissenschaftlerin an der Sloan School of Management, MIT, in Boston, USA.

Das Schweizer Führungsteam dankt Rebecca Poehnelt für ihr Engagement und wünscht ihr und Ans alles Gute für ihre künftigen Wege innerhalb von MSD.

Über MSD in der Schweiz

An vier Standorten im Kanton Luzern sind gesamthaft 1´000 Mitarbeitende in lokalen und regionalen Funktionen tätig. Der Geschäftsbereich Humanmedizin ist in den Bereichen verschreibungspflichtige Arzneimittel und Biopharmazeutika für viele Therapiebereiche einschliesslich der Onkologie tätig, mit dem Schwerpunkt auf Immun- und zielgerichteten Therapien, Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Infektionskrankheiten (einschliesslich Pilzinfektionen, Antibiotikaresistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie und Frauengesundheit.

MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme weltweit. In Schachen werden Medikamente für klinische Studien weltweit hergestellt und ein forensisches Labor betrieben. MSD spielt eine aktive Rolle in der Gemeinde und unterstützt den Gesundheitskongress "Trendtage Gesundheit Luzern" und den beliebten "Swiss City Marathon Lucerne". Im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen zum achten Mal in Folge die Auszeichnung als "Top Employer Switzerland".

Über MSD

Seit mehr als 125 Jahren steht MSD im Dienste des Lebens und entwickelt Medikamente und Impfstoffe für viele der weltweit besonders herausfordernden Krankheiten. Damit arbeiten wir an der Verwirklichung unserer Mission, Leben zu retten und zu verbessern. MSD ist ein Handelsname von Merck & Co. Inc. mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, in den USA. Wir stellen unser Engagement für die Patienten und die Gesundheit der Bevölkerung unter Beweis, indem wir durch weitreichende Strategien, Programme und Partnerschaften den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Heute ist MSD nach wie vor führend im Bereich der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere bedrohen, darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neu auftretende Tierkrankheiten. Wir verfolgen den Anspruch, das weltweit führende forschungsintensive biopharmazeutische Unternehmen zu sein.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.msd.ch. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

Diese Informationen sind ausschliesslich für Medienschaffende bestimmt. MSD befolgt die werberechtlichen Bestimmungen des Arzneimittelrechts, insbesondere das Verbot öffentlicher Werbung für verschreibungspflichtige medizinische Produkte.

© 2020 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern. Alle Rechte vorbehalten. CH-NON-00728 erstellt 08.2020

