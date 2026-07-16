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Renouvelez votre vaccin contre la polio avant de voyager - plus de 20 pays concernés

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Fribourg (ots)

Au Congo, le virus Ebola a fait plus de 500 victimes au cours des dernières semaines, un vaccin efficace contre cette souche virale faisant défaut à ce jour. En ce qui concerne la polio par contre, un vaccin d'une efficacité redoutable existe depuis les années 50. Malgré cela, dans certains pays, des nouveaux cas de polio continuent d'apparaître. Si vous visitez ces pays cet été, nous vous recommandons de vérifier votre statut vaccinal et, si nécessaire, de le mettre à jour.

Partout où le virus sauvage de la poliomyélite est encore présent et/ou des virus vaccinaux mutants circulent, la population est confrontée au risque d'une infection pouvant entraîner une paralysie permanente. Bien que la poliomyélite fut jadis connue sous le nom de " paralysie infantile ", les adultes sont eux aussi exposés à ce risque. Pour les personnes non vaccinées, le risque d'une infection est élevé lors de voyages dans certains pays. Cela dit, les personnes vaccinées devraient également vérifier leur statut vaccinal, car il est possible que l'immunité s'affaiblît avec le temps quand une population n'est pas exposée au virus en permanence.

Même si l'on doit supposer que le poliovirus circule en Suisse comme dans de nombreux autres pays, on ne peut toutefois pas parler d'une exposition permanente de la population suisse. La vaccination de rappel est d'autant plus recommandée en cas de voyage dans certains pays.

L'Australie est également touchée

En 2024/25, des poliovirus ont été détectés pour la première fois dans les eaux usées en Allemagne et dans quatre autres pays européens. Cela signifie que le virus circule dans ces pays. À l'été 2026, outre près de vingt pays africains, l'Australie et le Royaume-Uni font également partie des nations dans lesquelles le poliovirus a été détecté. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande donc à toutes les personnes se rendant dans des zones à risque - même si elles ont reçu la vaccination de base - de se faire vacciner à titre de rappel tous les dix ans.

Pour plus d'informations sur les recommandations spécifiques à chaque pays :

Pas de contrôle des eaux usées en Suisse

Seuls le Pakistan et l'Afghanistan continuent d'enregistrer chaque année, sans interruption, de nouveaux cas de poliomyélite. Des dizaines d'autres pays connaissent des rechutes récurrentes et donc de nouveaux cas de poliomyélite, notamment des pays africains. Puisqu'on y analyse des échantillons environnementaux pour détecter la présence du poliovirus, tout comme on le fait dans de nombreux pays européens, la présence de poliovirus y est confirmée avec certitude. En Suisse, ce n'est pas encore le cas.

Le virus de la poliomyélite est présent parmi nous

Il est fort probable que le virus circule en Suisse et qu'il peut se transmettre d'une personne à l'autre. Cela ne présente aucun danger pour les personnes vaccinées, mais ce n'est pas le cas pour les personnes non vaccinées, en particulier les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. En Suisse, le taux de vaccination est nettement insuffisant dans certaines régions et certains cantons ; des flambées régionales de poliomyélite ne seraient donc pas à exclure. C'est pourquoi nous recommandons la vaccination.

Informations générales

Le virus de la poliomyélite est très contagieux et entraîne, dans environ 0,5 % des cas d'infection, des paralysies permanentes pouvant aller jusqu'au décès. Dans 1,5 % des cas supplémentaires, il provoque des paralysies temporaires, puis, des décennies plus tard, chez une grande partie des personnes infectées, des paralysies récurrentes ou nouvellement apparues, des douleurs et d'autres symptômes, y compris chez des personnes qui n'avaient jamais souffert de paralysie et qui n'avaient ressenti, au plus, que des symptômes grippaux lors de l'infection : il s'agit là du syndrome dit post-polio.

Polio.ch est un groupe spécialisé de l'Association suisse des paralysés (ASPr-SVG), une association qui existe sous ce même nom depuis 1939.

87 ans d'existence de l'ASPr-SVG et, depuis 1990, avec la Communauté d'intérêts suisse pour le syndrome post-polio (CISP): l'Association suisse des paralysés est fondée en 1939, à une époque où la poliomyélite bouleverse la vie de nombreux enfants, parents et frères et soeurs en l'espace de 24 heures. Il en a résulté des séjours à l'hôpital et en rééducation pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années, une séparation douloureuse d'avec la famille et une absence prolongée de l'école, mais aussi des milliers de décès. L'ASPr-SVG | Polio.ch, en collaboration avec le groupe spécialisé CISP, est le point de contact pour les personnes atteintes de poliomyélite et du syndrome post-polio en Suisse.

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