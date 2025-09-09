Médecine intensive Suisse : MDSi Rapport annuel vient de paraître

IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Médecine intensive Suisse : MDSi Rapport annuel 2024

Le troisième rapport annuel MDSi de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) est paru juste à temps pour le congrès annuel de la SSMI (17.- 19.09.2025, Interlaken). Dans le jeu de données minimales de la SSMI (MDSi), les chiffres-clés de toutes les unités de soins intensifs de Suisse sont définis et saisis. Basé sur les données de structure et de processus des unités de soins intensifs suisses, le rapport annuel MDSi offre un aperçu et une analyse de la situation actuelle. L’édition 2024 a encore été étoffée : en plus d’un nouveau graphique en entonnoir basé sur l’ensemble des données pédiatriques, la plupart des graphiques ont été enrichis en valeurs comparatives par rapport aux années précédentes.

MDSi Rapport annuel: Que contient-il ?

Le jeu de données minimales de la SSMI (MDSi) a été introduit en 2005 afin de définir et de saisir les chiffres clés de toutes les unités de soins intensifs de Suisse. Le jeu de données minimales contient des informations sur la qualité structurelle générale des USI, dont par exemple le nombre de lits et la structure du personnel. Il comprend également des données sur la qualité des processus et des résultats, telles que l'origine et le lieu de transfert des patients, le degré de gravité de la maladie, la charge de traitement et la durée du séjour.

Pourquoi faut-il un MDSi ?

Le MDSi joue non seulement un rôle central dans la certification et la reconnaissance des unités de soins intensifs par la SSMI, mais il soutient également la formation initiale et continue du personnel spécialisé en soins et médecine intensifs. Il fournit également des données à l'Office fédéral de la statistique (OFS) et à SwissDRG. En outre, le MDSi contribue à l'assurance qualité et au benchmarking entre différentes unités de soins intensifs par la définition d'indicateurs standardisés.

Outre l'assurance de la qualité, le MDSi permet également de prouver les prestations fournies en médecine intensive et peut être utilisé pour soutenir la recherche épidémiologique. Il est obligatoire pour toutes les unités de soins intensifs reconnues et est contrôlé par l'organe de surveillance élu par le comité de la SSMI. Le jeu de données est conçu de manière à pouvoir être développé en continu et adapté aux nouvelles exigences. Les modifications sont communiquées suffisamment tôt et entrent généralement en vigueur au début de l'année.

Comment l'exactitude du MDSi est-elle garantie ?

C'est la Commission Données de la SSMI (CD), qui surveille entre autres l'exploitation de la banque de données, l'analyse des données, le respect des dispositions légales en matière de protection des données et la transmission des données aux personnes autorisées. En intégrant les unités participantes et en tenant compte de l'évolution constante des besoins, la CD assure le développement du MDSi. La CD est interprofessionnelle et se compose de dix à douze membres.

