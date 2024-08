Kriegel Kommunikation

Vorschau auf die 63. Oberländische Herbstausstellung OHA in Thun, 30. August bis 8. September 2024

Die OHA feiert mit vereinten Kräften

Menschen brauchen Menschen. Darum hat sich die 63. Oberländische Herbstausstellung (OHA) vom 30. August bis 8. September «OHA vereint» auf die Fahne geschrieben. Dutzende von Vereinen präsentieren sich auf dem Messegelände und laden zum Mitmachen ein.

Lebensfreude, Genuss und Shopping stehen bei der Oberländischen Herbstausstellung, kurz und liebevoll OHA genannt, seit jeher an erster Stelle. Doch nicht nur das pure Konsumvergnügen, Party machen und Tiere streicheln macht die OHA aus. «Seit jeher ist es wichtig, sich an der OHA mit Freunden und Gleichgesinnten zu treffen, um einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Denn Menschen brauchen Menschen!», sagt Expo-Chef Gerhard Engemann. Eine feste Grösse ist die alljährliche Sonderschau – das OHA-Team ist dieses Jahr elektrisiert vom Phänomen des Vereinsleben, das sich so vielfältig zeigt wie die Menschen, die es lebendig halten.

Mitmachen erwünscht

Die Tradition, gemeinsam für etwas zu brennen, will die OHA gebührend würdigen. In der Sonderschau «OHA vereint» erhalten Vereine aus Thun und Umgebung eine Plattform, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. In einer Arena mit Tribüne und an anderen Plätzen zeigen sich Vereinigungen und Clubs von der besten Seite und verführen das Publikum, vielleicht selbst einem Verein beizutreten. Das bunte Programm an allen Tagen der OHA hat einiges zu bieten und reicht von Sportvorführungen, übers Münzen prägen, jodeln, spielen, Livemusik bis zur rhythmischen Sportgymnastik. Doch hier geht es nicht nur ums Zuschauen – viele Vereine haben Mitmachaktionen fürs Publikum vorbereitet.

Für den schönsten Tag im Jahr

Wenn zwei Menschen sich entschliessen, vereint durchs Leben zu gehen und zu heiraten, nennt man das nicht von ungefähr «den schönsten Tag im Leben». Der Wedding-Corner als Ausstellung in der Ausstellung zeigt ausgewählte Dienstleistende rund ums Thema Hochzeit. Experten aus den Bereichen Hochzeitsmode, Hochzeitsplanung, Schmuck, Beauty, Location, Catering, Wein, Torten, Musik, Floristik und Fotografie bieten individuelle Beratung und Inspiration. Obendrauf gibt es eine atemberaubende Modeschau mit Gewinnspiel samt tollen Preisen.

Tiere ins Bett bringen

Nach einem Besuch der OHA fragt sicherlich kein Kind mehr die Eltern: «Wo kommt eigentlich die Milch her?» Im legendären OHA-Stall muht, meckert und grunzt es, was das Zeug hält. Dort gibt es nicht nur streichelempfängliche Ohren, sondern auch Angebote zum Mithelfen. In den Abendstunden sind Stallchef Gian Sterchi und sein Team damit beschäftigt, alles für die Nacht vorzubereiten. Wer helfen möchte, all die Tiere ins Bett zu bringen, zu füttern, zu misten und zu tätscheln, ist herzlich eingeladen.

Tradition und Moderne treffen an der OHA aufeinander. Neueste Technologie für den Haushalt oder traditionelle Murmelisalbe aus dem Oberland, gebrätelte Cervelat zum lokalen Bier oder edelste Weine und Fingerfood – an der OHA gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Es macht Freude von Stand zu Stand zu schlendern, überraschende Angebote zu finden und das leibliche Wohl zu pflegen. Im Innenteil dieser Zeitung sind alle teilnehmenden Vereine und ihre Aufführungszeiten und Orte notiert. Rückseitig ist das Unterhaltungsprogramm aufgeführt. Jede Menge Überraschungen, was lokale Vereine und das Partyangebot mit Livemusik so alles zu bieten haben, sieht der OHA-Gast quasi auf einen Blick.

Warum ist ein Besuch an der OHA so inspirierend und spannend? Für den Expo-Chef liegt das auf der Hand: «Ein Märit ist die älteste Form des Handels und war schon bei unseren Ahnen ein Höhepunkt im alltäglichen Einerlei». Dazu zähle nicht nur das Kaufen und Schmausen, sondern vor allem Freunde zu treffen und gemeinsam eine gute Zeit zu verleben – OHA vereint!

