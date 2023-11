Fürstentum Liechtenstein

Weihnachtsbaum der Gemeinde Schellenberg vor dem Regierungsgebäude

Vaduz (ots)

Seit 2003 wird in der Advents- und Weihnachtszeit der Platz vor dem Regierungsgebäude mit einem Weihnachtsbaum geschmückt. Dieser Baum stammt jedes Jahr von einer anderen liechtensteinischen Gemeinde. In diesem Jahr kommt der Baum bereits zum zweiten Mal aus der Gemeinde Schellenberg.

Am Dienstag, 28. November 2023, wurde der Weihnachtsbaum vom Schellenberger Vorsteher Dietmar Lampert und dem Gemeindeförster Siegfried Kofler an einem feierlichen Anlass an Regierungschef Daniel Risch übergeben. "Der Weihnachtsbaum symbolisiert für mich Licht in der Dunkelheit und Hoffnung. Zwei Aspekte, die mit der aktuellen geopolitischen Lage noch mehr Bedeutung erhalten", sagt Regierungschef Daniel Risch. "Umso mehr schätze ich, dass wir mit dem Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude an einer Tradition zwischen Land und Gemeinde festhalten können und bedanke mich bei Vorsteher Dietmar Lampert stellvertretend für die Gemeinde Schellenberg."

Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude schmücken in diesem Jahr zum neunten Mal die Krippen des Vereins Krippenfreunde Liechtenstein die Räumlichkeiten des Regierungsgebäudes. Und zum dritten Mal wurde in diesem Jahr auch der Eingangsbereich des Regierungsgebäudes weihnachtlich dekoriert.