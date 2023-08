Panta Rhei PR AG

Pilatus – ein Berg, unzählige Mythen und Erlebnisse

Pilatus Bahnen AG veröffentlicht Neuauflage des Buchs «Erlebnis Pilatus»

Passend zum Start der ersten Saison der rundum erneuerten 135-jährigen Zahnradbahn erscheint die vollständig überarbeitete und ergänzte Neuauflage des 2014 anlässlich des 125-jährigen Jubiläums erstmals publizierten Buches «Erlebnis Pilatus Experience». Das vom AS Verlag in einer deutsch-englischen Version herausgegebene, 176-seitige Buch beschreibt in fünf Kapiteln die Geschichte und Faszination des facettenreichen Berges – von den Sagen, die ihn umranken, über die Pioniere, die ihn für die touristische Nutzung erschlossen haben, bis hin zu den Visionären, die den Pilatus heute als Freizeitberg und Naturreservat in die Zukunft führen.

Luzern, 31. August 2023 – Sagenumwoben und respekteinflössend thront der Pilatus über dem Vierwaldstättersee. Die mannigfaltige Anziehungskraft, die der Berg seit je her ausübt, ist bis heute geblieben. Bis zu 800’000 Gäste aus aller Welt zieht es jährlich auf den Drachenberg, wie der Pilatus im Volksmund genannt wird. Anlässlich der in diesem Jahr abgeschlossenen, mehrjährigen Erneuerungsarbeiten an der historischen, 1889 in Betrieb genommenen Zahnradbahn geben die Pilatus Bahnen nun eine umfassend überarbeitete, inhaltlich erweiterte und neu gestaltete Auflage des 2014 erstmals aufgelegten Buches «Erlebnis Pilatus Experience» heraus. Die Texte stammen von den Autoren Dr. Reto Wilhelm (Panta Rhei PR) und Peter Krebs, die spektakulären Bildstrecken von Fotograf René Dürr.

Der Faszination Pilatus auf der Spur

In fünf Kapitel gegliedert erzählt das im AS Verlag erschienene, ab jetzt im Handel, in den Pilatus-Shops sowie online erhältliche Buch auf 176 Seiten mit deutschen und englischen Texten, Porträts sowie zahlreiche Bildern die spannungsvolle Geschichte des Pilatus: Von den Sagen und Mythen, die den prominenten Berg seit je her umranken und mit seiner frühen wissenschaftlichen Erforschung sowie technischen Eroberung durch pionierhafte Ingenieure kontrastieren, bis zu seiner Erschliessung und Nutzung durch visionäre Touristiker, die um seine Bedeutung als erhaltenswerter, voralpiner Lebensraum und Naturreservat für künftige Generationen wissen. Ein Fokus liegt auf der Geschichte der steilsten Zahnradbahn der Welt, die in der Neuauflage mit Inhalten und Bildstrecken zu ihrer Erneuerung fortgeschrieben wird, sowie auf der 2015 neu gebauten Seilbahn «Dragon Ride» und der vielfältigen Nutzung des Pilatus als Freizeitberg und Erholungsraum.

Bibliographische Angaben

ISBN 978-3-03913-036-8

176 Seiten, gebunden; deutsch/englisch; 21x27cm; CHF 46.-

Projektleitung: Bernhard Stadelmann (AS Verlag), Dr. Reto Wilhelm (Panta Rhei PR)

Redaktion: Dr. Reto Wilhelm (Panta Rhei PR), Peter Krebs (Autor, Journalist)

Fotografie: René Dürr, Dimitri Dürr (Drohnenaufnahmen)

Gestaltung/Satz: Urs Bolz (AS Verlag & Grafik)

Bestellen: https://asverlag.lesestoff.ch

Medienstelle c/o Panta Rhei PR AG Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch – T 044 365 20 20

Medienkontakt Pilatus-Bahnen AG Tobias Thut, Leiter Marketing & Verkauf tobias.thut@pilatus.ch – T 041 329 11 11