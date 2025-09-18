Schweizerischer Kaderverband SKV

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) startet im Bereich Krankentaggeldversicherung eine neue Partnerschaft mit der innova Versicherungen AG

Bild-Infos

Download

St. Gallen (ots)

Die innova Versicherungen AG mit Sitz in Gümligen gehört zu den traditionsreichsten Schweizer Kranken- und Personenversicherern. Seit über 100 Jahren steht sie für verlässliche Leistungen, Kundennähe und unkomplizierte Prozesse. Mit einem klaren Fokus auf Privatpersonen, Selbständigerwerbende und KMU bietet innova massgeschneiderte Versicherungslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

Durch den neu abgeschlossenen Rahmenvertrag erhalten SKV-Mitglieder Zugang zu besonders attraktiven Prämien und Leistungen im Bereich der Krankentaggeldversicherung. Damit wird eine nachhaltige Lösung geschaffen, um Lohnausfälle infolge Krankheit oder Unfall abzusichern und die wirtschaftliche Stabilität von Unternehmen wie auch Einzelpersonen zu stärken.

Wir sind stolz, mit der innova einen Partner gewonnen zu haben, der wie wir auf Qualität, Fairness und Kundennähe setzt. Gemeinsam können wir unseren Mitgliedern einen echten Mehrwert mit attraktiven Prämien im Bereich der Krankentaggeldversicherung bieten. Diese Partnerschaft schafft zugleich eine spürbare Entlastung bei den Prämien und gewährleistet eine bedarfsgerechte Absicherung", sagt Marc Gerosa, Geschäftsführer des SKV.

Mit dieser Kooperation unterstreicht der SKV seine Strategie, als branchenunabhängiger Berufsverband praxisnahe und vorteilhafte Lösungen für Selbständigerwerbende, Kader, Fachkräfte und KMU anzubieten.

Sämtliche Informationen zum neuen Krankentaggeld-Produkt des SKV finden Sie auf der Webseite: www.kaderverband.ch

Über den Schweizerischen Kaderverband (SKV)

Der SKV ist der grösste branchenunabhängige Berufsverband der Schweiz und zählt rund 24'000 Mitglieder (Gemeinsam mit den versicherten Familienmitgliedern und assoziierten Partnerschaften sind es über 100'000 Mitglieder). Der Verband bietet seinen Mitgliedern nebst Vorsorgelösungen und Versicherungsprodukten zahlreiche Vergünstigungen, Dienstleistungen und berufliche Netzwerke.

Weitere Informationen: www.kaderverband.ch

Über innova

innova bietet Zusatzversicherungen für Privatpersonen sowie Krankentaggeld- und Unfallversicherungen für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Durch die Spezialisierung auf bestimmte Kundengruppen kann innova gezielte und attraktive Lösungen anbieten.

Weitere Informationen zur innova finden Sie auf www.innova.ch