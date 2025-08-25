FRAGILE Suisse

Der FRAGILE-Spendenlauf in Rotkreuz – ein voller Erfolg!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Medienmitteilung

Der FRAGILE-Spendenlauf in Rotkreuz –

ein erfolgreicher und bewegender Anlass

Zürich, 25.08.2025 – Am Samstag, 23. August 2025, fand in Rotkreuz der zweite Spendenlauf von FRAGILE Suisse statt. Es wurden unglaubliche 492,4 Kilometer und Spenden im Umfang von über 28'000 Franken erlaufen.

55 Läufer:innen versammelten sich im Sportpark Rotkreuz, um Spenden für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen zu sammeln. Der inklusive Lauf wurde von FRAGILE Suisse mit Unterstützung der Regionalvereinigung FRAGILE Zentralschweiz organisiert und stand allen offen: Menschen mit und ohne Behinderung, Erwachsenen und Kindern, Spitzenläufer:innen und Anfänger:innen – alle waren gleichermassen willkommen. Von Kleinkindern bis Läufer:innen im Pensionsalter waren alle Altersgruppen vertreten. Es gab zwei Teilnehmende im Rollstuhl, Betroffene mit einer Gehbehinderung sowie Eltern und Grosseltern, die mit ihren Kindern und Enkelkindern zusammen gelaufen sind. Sogar eine Familie aus dem Wallis und Graubünden ist nach Rotkreuz gereist, um mit ihrem sportlichen Engagement ein Zeichen für mehr Solidarität und Inklusion von Menschen mit Hirnverletzung zu setzen.

Viele der Teilnehmenden haben eine persönliche Verbindung zum Thema Hirnverletzung: Sie sind selber davon betroffen oder kennen jemanden in ihrem Umfeld, der eine solche Verletzung – beispielsweise einen Schlaganfall oder ein Schädel-Hirn-Trauma – erlitten hat.

Christa A., Ehefrau eines Läufers und Angehörige, sagt:

«Den Lauf von Fragile braucht es, weil eine Hirnverletzung jedem passieren kann und weil wir erlebt haben, wie schnell Menschen mit einer Hirnverletzung aus der Arbeitswelt draussen sein können. Sie brauchen definitiv Unterstützung.»

Die Motivation der Läufer:innen war spürbar und alle haben ihr Bestes gegeben, um möglichst viele Spenden zu sammeln. Alles in allem wurden an diesem Samstag 1’231 Runden zurückgelegt, was 492,4 Kilometern entspricht, und somit Spenden im Umfang von über 28'000 Franken erlaufen.

Nach allen Abzügen fliessen die Spenden in die Angebote von FRAGILE Suisse und FRAGILE Zentralschweiz. Diese richten sich an Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen und beinhalten Dienstleistungen wie kostenlose Sozialberatung, Begleitetes Wohnen, Freizeitkurse und Selbsthilfegruppen.

Die Organisator:innen danken allen Teilnehmenden, Unterstützer:innen, Besuchenden, Helfenden, Partnern und Sponsoren ganz herzlich für ihr Engagement und Interesse.

Kontakt

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und zum Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch