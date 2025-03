Schweizerischer Kaderverband SKV

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) und Markel Schweiz lancieren eine neue Cyberversicherung für Selbständigerwerbende und KMU

St. Gallen (ots)

Der SKV freut sich, die Einführung einer neuen Cyberversicherung bekannt zu geben. Diese speziell für Selbständigerwerbende und KMU konzipierte Versicherung bietet nicht nur Schutz vor den finanziellen Risiken von Cyberangriffen, sondern zeichnet sich auch durch besonders günstige Konditionen aus.

"Wir sind stolz darauf, mit Markel einen starken Partner an unserer Seite zu haben und unseren Mitgliedern eine Lösung und Schutz in einem auch für Einzelfirmen und KMU immer wichtiger werdenden Versicherungsbereich bieten zu können," erklärt Marc Gerosa, Geschäftsführer beim SKV. "In der heutigen digital vernetzten Welt ist es entscheidend, dass auch Selbständigerwerbende und Kleinunternehmen gegen die Risiken von Cyberangriffen gewappnet sind. Viele Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende wiegen sich in falscher Sicherheit, da sie glauben, Cyberangriffe betreffen nur grosse Firmen. Doch auch sie geraten zunehmend ins Visier von Hackern, etwa durch massenhaft versendete Phishing-Mails. Dabei sind kleinere Firmen oft weniger gut geschützt, was es Angreifern erleichtert, erfolgreich Schaden anzurichten", so Gerosa weiter.

Mit sehr tiefen Prämien und einem Selbstbehalt von nur CHF 500.- setzt diese innovative Cyberversicherung neue Massstäbe im Bereich des finanziellen Cyberschutzes. Die maximale Versicherungssumme beträgt CHF 1 Million und richtet sich an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu CHF 3 Millionen.

Weitere Highlights von der neuen SKV Cyberversicherung:

Soforthilfe über 24h-Schadenshotline

Hilfe und Unterstützung bei Schadenfällen durch das Markel Expertennetzwerk

Deckung von Geldforderungen durch Hackern infolge Cyberangriff

Schutz vor Diebstahl von Kunden- und Aufragdaten

Schutz bei Cybervorfällen und Vertrauensschäden durch böswillige Mitarbeiter

Abwahl von einzelnen Deckungs-Bausteinen, sofern diese nicht benötigt werden

Und viele mehr

Die neue Versicherung ist ab sofort verfügbar. Dabei handelt es sich um einen vollständigen Online-Abschluss, welcher über die Webseite des SKV Cyberversicherung für Selbständigerwerbende und KMU vorgenommen werden.

Über den Schweizerischen Kaderverband (SKV)

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) ist Ansprechpartner für Selbständigerwerbende, Kaderpersonen oder KMU in sämtlichen Versicherungs- und Vorsorgefragen. Seit seiner Gründung 1988 unterstützt der SKV Selbständigerwerbende aller Berufe, KMU und Kaderpersonen bei der Förderung ihrer beruflichen Interessen. Heute vertrauen über 23'000 Mitglieder dem Engagement, der Beratung und den Produkten des SKV. Gemeinsam mit den versicherten Familienmitgliedern und assoziierten Partnerschaften sind es über 100'000 Mitglieder, welche von den vorteilhaften Angeboten profitieren können.

Über Markel

Die MARKEL Schweiz mit Sitz am Limmatquai 4 in 8001 Zürich ist eine Zweigniederlassung der deutschen MARKEL Insurance SE mit Sitz in München. MARKEL ist ein Spezialversicherer mit Fokus auf gewerbliche und industrielle Risiken in den Bereichen Vermögensschadenhaftpflicht, Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Cyber, D&O und Kautionsversicherung. MARKEL wurde 1930 gegründet und ist nunmehr seit fast 100 Jahren ein verlässlicher Partner im Bereich der gewerblichen Haftpflichtversicherung.

Weitere Informationen zum SKV finden sich auf www.kaderverband.ch