Marc Cain GmbH

Marc Cain mit Out-of-Home Kampagne in großen deutschen Städten

Bild-Infos

Download

Bodelshausen (ots)

In einem besonderen Jahr mit vielen neuen Herausforderungen investiert Marc Cain in Deutschland in eine große Out-of-Home Reichweiten-Kampagne.

Marc Cain lanciert von Anfang bis Mitte Oktober 2020 in den deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Düsseldorf eine große Out-of-Home Reichweiten-Kampagne. Die für die Reichweiten-Kampagne ausgewählten Motive sind durch die auffällige Farbgebung echte Eyecatcher und bringen die Natur in die Stadt. Marc Cain investiert in einem schwierigen Jahr weiter in den Ausbau der Markenbekanntheit.

"Diese Motive haben wir ausgewählt, weil sie durch die kräftigen Farbtöne ganz besonders ins Auge fallen. Die Kampagne strahlt eine besondere Dynamik aus durch die verwischten Hintergründe und lässt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie verschwimmen", erläutert Karin Schrank, Director Marketing bei Marc Cain.

"Das Jahr 2020 ist für uns alle nicht leicht. Trotzdem blicken wir positiv in die Zukunft und finden es gerade jetzt richtig und wichtig weiter in Marketingmaßnahmen zu investieren. Mit der Out-of-Home-Kampagne hat sich Marc Cain für ausgewählte frequenzstarke Städte entschieden", berichtet Dirk Büscher, Director Sales bei Marc Cain.

Marc Cain als Marktführer im Bereich Premium-Damenmode beweist damit neben der anhaltenden Investitionsfreude auch Kreativität in der Umsetzung verschiedener Kampagnenstrategien.

Pressekontakt:

Marc Cain GmbH

Marc-Cain-Allee 4

72411 Bodelshausen



Fon +49.7471.709 - 0

E-Mail pr@marc-cain.de



www.marc-cain.com