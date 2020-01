Fürstentum Liechtenstein

Landesverwaltung führt digitale Amtssignatur ein

Vaduz (ots)

Die Umsetzung der digitalen Agenda der Regierung schreitet in Form von konkreten Mass-nahmen voran. Per Januar 2020 führt die Liechtensteinische Landesverwaltung die Anwendung der digitalen Amtssignatur im Schriftverkehr ein.

Die digitale Amtssignatur ist eine zentrale Massnahme im Wechsel auf das digitale Primat bei der Landesverwaltung. Traditionell ist ein Original ein physisches, papierenes Dokument, welches oft durch Unterschriften oder gegebenenfalls Stempel oder ähnliches validiert wird. Künftig wird bei der Landesverwaltung das digitale Dokument das Original sein, was den Bedarf an einem neuen Validierungselement schuf. Die digitale Signatur gewährleistet in der digitalen Welt eine Sicherheit, die weit über die der klassischen Unterschrift hinausgeht. Die hierzu erforderlichen rechtlichen Grundlagen wurden im E-Government-Gesetz bereits geschaffen.

Die Einführung der digitalen Amtssignatur erfolgt schrittweise mit der Ausbreitung der digitalen Aktenverwaltung. Einerseits werden nach und nach immer mehr Amtsstellen auf dieses System umstellen und Dokumente ohne Handunterschrift ausfertigen. Benötigt ein solches Dokument eine formelle Validierung, wird eine Amtssignatur angebracht. Andererseits wer-den auch die Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz dieses Mittels ergeben, erweitert. Bereits heute können digitale amtssignierte Dokumente direkt und komfortabel online über-prüft werden. Hierbei kann festgestellt werden, ob das Dokument unverändert ist und von welcher Stelle es unterzeichnet wurde. Mittelfristig stellt die Landesverwaltung einen voll digitalen Kommunikationsweg bereit. Bis dahin besteht die Möglichkeit, im Falle des Zweifels an der Echtheit eines zugestellten physischen Dokuments, dieses bei der Regierungskanzlei prüfen zu lassen.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit der digitalen Amtssignatur sowohl im Bereich der Sicherheit als auch bezüglich der Anwenderfreundlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger einen fortschrittlichen Service erbringen. Für die Landesverwaltung bedeutet dies einen wichtigen Schritt hin zu einer digitalen Verwaltung", erklärte Markus Biedermann, Generalsekretär im Ministerium für Präsidiales und Finanzen, der in seiner Funktion Vorsitzender des Steuerungsausschusses Digitale Aktenverwaltung ist.

Kontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Markus Biedermann, Generalsekretär

T +423 236 60 09