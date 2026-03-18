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Electra weiht Schnellladestation mit 12 Ladepunkten im Shoppi Tivoli ein

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Electra weiht Schnellladestation mit 12 Ladepunkten im Shoppi Tivoli ein

Electra und das Shoppi Tivoli haben in Spreitenbach eine neue Schnellladestation mit insgesamt 12 Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Anlage im Untergeschoss des Parkhauses setzt auf modernste Technologie und verbindet nachhaltige Mobilität mit dem Einkaufserlebnis im grössten Shoppingcenter der Schweiz.

Dank leistungsstarker 300-kW-Technologie lassen sich Elektrofahrzeuge an 12 Ladepunkten in kurzer Zeit laden – ideal, um den Ladevorgang mit einem Besuch im Einkaufszentrum zu kombinieren. Ob für den schnellen Einkauf oder einen längeren Aufenthalt: Die neue Station integriert sich nahtlos in den Alltag der Besucher:innen und schafft zusätzlichen Komfort.

«Nach einem Jahr intensiver Planung und Bauarbeiten freuen wir uns, die Schnellladestation im Shoppi Tivoli nun offiziell in Betrieb zu nehmen und den Besucherinnen und Besuchern ein noch besseres und nachhaltigeres Einkaufserlebnis zugänglich zu machen», meint Alessandro Inderbitzin, General Manager von Electra Schweiz und Österreich.

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch