Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?"

Vaduz (ots)

Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung lädt zur Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?" ein.

Vorgestellt werden verschiedene allgemein- und berufsbildende Schulen in der Region sowie schulische Möglichkeiten in Vorarlberg.

Vertreter nachfolgender regionaler Schulen präsentieren ihr Angebot:

Liechtensteinisches Gymnasium, Vaduz

Privatschule formatio, Triesen

Fachmittelschule FMS / Wirtschaftsmittelschule WMS / Informatikmittelschule IMS, Sargans

MPA Berufs- und Handelsschule, Buchs

EHL Hotelfachschule Passugg, Passugg

Zusätzlich gibt eine Vertreterin des BIFO (Beratung für Bildung und Beruf) einen Überblick über weiterführende Schulen in Vorarlberg.

Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 14. Januar 2026, um 18 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan statt.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.