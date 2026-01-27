Electra Schweiz

Electra elektrifiziert den Kanton St. Gallen weiter – zwei neue Ultraschnellladestationen in Sargans und Diepoldsau

Mit den beiden neuen Stationen in strategisch zentraler Lage bringt Electra ultraschnelles Laden in die Grenzregion und in die Nähe der Ostschweizer Skigebiete. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine flächendeckende, urbannahe Ladeinfrastruktur.

Electra treibt den Ausbau seines Schnellladenetzes in der Ostschweiz weiter voran: Im Kanton St. Gallen wurden Ende letzten Jahres gleich zwei neue Standorte in Sargans und Diepoldsau eröffnet. Die neuen Stationen ergänzen die bestehende Station im Shopping Silberturm in St. Gallen und machen den Kanton zu einem zentralen Hotspot für das Schnellladen in der Schweiz.

Perfekte Lage für Skiurlauber und Transitverkehr

Die Station in Sargans liegt direkt an der Autobahnausfahrt und ist somit perfekt für Pendler:innen und Reisende auf dem Weg in die Bündner und St. Galler Skigebiete. Auf dem Aligro Parkplatz stehen zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten zur Verfügung. Sie sind mit Electras bewährter Highspeed-Technologie und der digitalen Benutzerführung via ElectraLine ausgestattet.

Erste Ultraschnellladestation auf der Rheininsel

In Diepoldsau, direkt an der Rheinbrücke nach Österreich, wurde kürzlich die erste Ultraschnellladestation auf der Rheininsel errichtet. Zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten sorgen auch hier für schnelle Ladezeiten und sind somit ideal für Grenzgänger:innen, Durchreisende sowie die Bevölkerung im Rheintal. In der direkten Umgebung befinden sich Einkaufsmöglichkeiten.

„Wir bauen dort aus, wo Menschen unterwegs sind. Entlang wichtiger Verkehrsachsen, in Grenzregionen und an touristisch relevanten Orten“, sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager DACH bei Electra. „Mit den neuen Standorten im Kanton St. Gallen stärken wir die regionale Ladeinfrastruktur und schaffen auch praktische Angebote für den Alltag.“

Electra verfolgt in der Schweiz ambitionierte Ziele. Bis Ende 2027 sollen mehr als 600 Ladepunkte entstehen. Mit dem Fokus auf urbane, leicht zugängliche Lagen will das Unternehmen Elektromobilität so einfach und selbstverständlich machen wie einen klassischen Tankstopp.

