Electra Schweiz

Electra eröffnet Schnellladestation in Rubigen – neue Ladepower zwischen Bern und Thun

Electra erweitert ihr Schnellladenetz im Kanton Bern und eröffnet in Rubigen eine neue Station mit sechs ultraschnellen Ladepunkten. Der Standort liegt direkt an der Autobahnausfahrt der wichtigen Verkehrsachse zwischen Bern und Thun und ist damit ideal für Pendler:innen, Reisende sowie Ausflügler:innen in Richtung Berner Oberland.

Mit der neuen Station in Rubigen setzt Electra gezielt auf stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte und ergänzt die in Bern bereits vorhandenen Ladepunkte beim Zentrum Europaplatz und BERNEXPO. Auf dem Parkplatz bei der Kultur- und Eventhalle Mühle Hunziken stehen drei Ladesäulen mit insgesamt sechs Schnellladepunkten und einer Leistung von je 300 kW zur Verfügung. Dank der übersichtlichen und benutzerfreundlichen ElectraLine profitieren Kundinnen und Kunden von einem einfachen, transparenten Ladeerlebnis. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomische Angebote, die eine angenehme Abwechslung während des Ladevorgangs ermöglichen.

Der Standort eignet sich – nebst den täglichen Pendler:innen – insbesondere für Reisende, die in die Jungfrau-Region, nach Interlaken oder allgemein ins Berner Oberland unterwegs sind. Gerade während der Wintersaison gewinnt die Strecke zusätzlich an Bedeutung, da sie eine zentrale Verbindung in Richtung Skigebiete darstellt.

„Wir bauen unsere Ladeinfrastruktur konsequent entlang zentraler Verkehrsachsen aus. Rubigen ist ein strategisch wichtiger Standort zwischen Stadt, Agglomeration und touristischer Destination”, sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager DACH bei Electra. „Mit den sechs Schnellladepunkten schaffen wir ein leistungsstarkes Angebot für den Alltag und für die Reise ins Berner Oberland.“

Mit der neuen Station stärkt Electra ihre Präsenz im Kanton Bern nebst den Ladepunkten Zentrum Europaplatz und BERNEXPO um einen weiteren Punkt und treibt den Ausbau einer flächendeckenden, urbanen Ladeinfrastruktur in der Schweiz weiter voran.

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch