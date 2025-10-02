Brand Affairs AG

Electra eröffnet zwei neue Schnellladestationen in Bern und bringt ultraschnelles Laden in die Stadt

Schweiz, 2. Oktober - Electra setzt einen weiteren Meilenstein in der Schweiz und eröffnet seine ersten ultraschnellen Ladestationen in der Schweizer Bundesstadt. Mit leistungsstarker 300-kW-Technologie, an optimaler Lage und einem konsequent nutzerzentrierten Konzept unterstützt Electra den Wandel zur nachhaltigen Mobilität. Bequem, schnell und für alle zugänglich.

Die neuen Schnellladestationen befinden sich im Parkhaus Zentrum Europaplatz, einer hochfrequentierten Drehscheibe im Westen von Bern, sowie auf dem BERNEXPO-Areal. Der geschützte Innenraum im Parkhaus am Europaplatz bietet Fahrer:innen Schutz vor Wind und Wetter und ermöglicht es, den Ladevorgang unkompliziert mit dem täglichen Einkauf oder einem anderweitigen Termin zu verbinden. Zwei Ladegeräte mit je bis zu 300 kW Ladeleistung sorgen für höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Der zusätzliche Standort auf dem BERNEXPO-Gelände ist die erste und bisher einzige ultraschnelle Ladestation in Nordosten von Bern und bietet mit drei Ladegeräten und sechs -Punkten zusätzliche Kapazitäten für die Elektromobilität in der Region.

Schnelles Laden für eine mobile Stadt

Mit der Energie- und Klimastrategie 2035 will die Stadt Bern ihre Emissionen deutlich senken, wobei die neuen Electra Stationen dieses Ziel mit einem wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität unterstützen. Die neuen Stationen erleichtern insbesondere jenen den Zugang zur Elektromobilität, die zu Hause keine eigene Lademöglichkeit haben. In nur 15 bis 20 Minuten lässt sich eine Reichweite von bis zu 300 km aufladen.

Wie an allen Standorten bietet Electra ein vollständig digitales Ladeerlebnis mit transparenten, wettbewerbsfähigen Preisen. Die einfachste Nutzung erfolgt über die kostenfreie Electra-App, die neben der Buchung auch Echtzeitinformationen zur Verfügbarkeit, Ladegeschwindigkeit und Bezahlung liefert. Ein einfaches und intuitives Kundenerlebnis steht dabei im Zentrum. Kund:innen können aber auch ganz einfach mit der Kredit- oder jeder beliebigen Ladekarte bezahlen.

Ambitionierte Ziele in der Schweiz

Die Stationen am Europaplatz und auf dem BERNEXPO-Areal sind Teil des ambitionierten Schweizer Rollouts von Electra. Bis Ende 2027 will das Unternehmen insgesamt mehr als 600 Ladepunkte in der Schweiz realisieren.

Dauerhaft kostengünstiges Laden mit Electra+

Ab dem 1. Oktober 2025 steht mit Electra+ eine neue In-App-Subscription zur Verfügung. Sie ermöglicht es Kund:innen, ihr Elektrofahrzeug zum selben Preis wie zu Hause zu laden. Zur Lancierung schenkt Electra den ersten Monat, die Abonnemente sind zudem monatlich kündbar und damit völlig unverbindlich.

Neben dem regulären In-App-Preis von 0.59 CHF pro kWh stehen zwei attraktive Abo-Modelle zur Auswahl: Für 1.99 CHF pro Monat reduziert sich der Ladepreis auf 0.49 CHF pro kWh. Wer noch günstiger laden möchte, wählt das Abo für 9.99 CHF pro Monat und profitiert von einem Preis von nur 0.39 CHF pro kWh.

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch