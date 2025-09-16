Brand Affairs AG

Electra und die Gemeinde Kilchberg fördern Elektromobilität

Zürich, 16. September - Electra, einer der führenden europäischen Anbieter von Schnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge, hat eine Partnerschaft mit der Gemeinde Kilchberg geschlossen, um die nachhaltige Mobilität in der Region weiter zu stärken.

An der gut frequentierten Seestrasse in Kilchberg wurde eine moderne Schnellladestation installiert, die aus zwei Hochleistungs-Ladesäulen mit je 300 kW und insgesamt vier Ladepunkten besteht. Diese Ladestation ist die erste ihrer Leistungsklasse am linken Zürichsee-Ufer und bietet eine leistungsstarke und effiziente Ladeoption.

Der strategisch gewählte Standort ergänzt das bestehende Schnellladenetz in der Region und bietet Anwohnern sowie Besuchern der Region eine komfortable Lademöglichkeit. Die Zusammenarbeit mit Electra passt ideal zu den energiepolitischen Zielen der Gemeinde Kilchberg und unterstützt deren Engagement für den Klimaschutz und moderne Mobilitätslösungen.

«Unsere Partnerschaft mit Kilchberg ist ein weiterer Schritt, die Ladeinfrastruktur nachhaltig zu stärken. Mit unserer Technologie leisten wir einen Beitrag zur Transformation der Mobilität in der Region», sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager von Electra Schweiz & Österreich.

Cornel Dudle, Ressortvorsteher Tiefbau/Werke der Gemeinde Kilchberg, ergänzt: «Durch diese Zusammenarbeit können wir die Elektromobilität auch Kilchberger Haushalten näher legen, die privat keine Ladeinfrastruktur erstellen können. Mit der Schliessung der geographischen Lücke im Ladenetz können wir den Klimaschutz auf lokaler Ebene vorantreiben.»

