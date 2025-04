Brand Affairs AG

Führende Ladeinfrastruktur-Anbieter schliessen sich zusammen, um Europas grösstes und zuverlässigstes öffentliches Ladenetzwerk zu schaffen

Ladenetzbetreiber Atlante, Electra, Fastned und IONITY gründen die Spark Alliance - eine wegweisende Partnerschaft, die das Laden von Elektrofahrzeugen vereinfacht und den Wandel zur Elektromobilität entscheidend vorantreiben wird.

Unkomplizierter Zugang zum grössten Ladenetzwerk Europas: Über 1.700 Stationen in 25 europäischen Ländern mit mehr als 11.000 hochwertigen Ladepunkten.

E-Auto-Fahrer:innen können mit ihrer bevorzugten Lade-App an jeder Station der Spark Alliance laden und bezahlen.

2. April 2025 – Vier führende europäische Ladeinfrastruktur-Anbieter haben sich zusammengeschlossen und die „Spark Alliance“ gegründet – das grösste und zuverlässigste, öffentliche Ladenetzwerk Europas. Die CEOs von Atlante, Electra, Fastned und IONITY – allesamt europäische „Pure-Player“-Unternehmen, die sich auf Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge spezialisiert haben – bestätigten am 2. April 2025 im Cercle de l'Union Interalliée in Paris die einzigartige Zusammenarbeit. Ziel der Spark Alliance ist es, ein nahtloses Ladenetzwerk zu schaffen, das das Ladeerlebnis vereinfacht und die Nutzung eines Elektrofahrzeugs komfortabler denn je macht.

Europas grösstes Ladenetzwerk in einer App

Die Spark Alliance nimmt sich der zentralen Herausforderungen an, mit denen sich E-Auto- Besitzer:innen heute konfrontiert sehen. Die Suche nach den besten öffentlichen Ladestationen im Labyrinth unterschiedlichster Anbieter, Apps und Preisstrukturen kann überwältigend sein. Das Laden des Fahrzeugs erfordert oft das Herunterladen einer neuen App oder die Eingabe einer neuen Zahlungsmethode. Die Spark Alliance wird diese Komplexität beseitigen. Fahrer:innen von Elektroautos aller Marken werden bald nahtlos auf mehr als 1.700 Ladestationen der Spark Alliance-Mitglieder in 25 europäischen Ländern zugreifen, laden sowie bezahlen können, und das zu transparenten Preisen. Dafür können sie einfach die App ihres bevorzugten Ladenetzbetreibers nutzen, ohne eine weitere App herunterladen zu müssen.

Fahrer:innen können eine beliebige Ladestation des Alliance-Netzwerks ansteuern und jede der Apps der Alliance-Mitglieder verwenden, um ihre Ladesession zu starten, zu stoppen und zu bezahlen. Dies gilt für sämtliche Ladestationen der vier Unternehmen und schafft ein einheitliches, offenes Netzwerk für alle.

Damit E-Auto-Fahrer:innen immer die zuverlässigsten Ladestationen in ihrer Nähe finden, werden die Mitglieder der Spark Alliance nicht nur ihre eigenen Stationen in den Routenplanern ihrer Apps anzeigen, sondern auch die Stationen der anderen Mitglieder. Dies wird die Suche nach einer der 11.000 hochwertigen Spark-Ladepunkten, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden, so einfach wie nie zuvor machen.

Beschleunigung des Wandels hin zur Elektromobilität

Die Spark Alliance markiert einen entscheidenden Meilenstein für mehr Vertrauen von Fahrer:innen von Elektroautofahrzeugen und eine wegweisende Veränderung in der Ladeinfrastruktur. Durch diese bahnbrechende Zusammenarbeit wird die Demokratisierung des öffentlichen Ladens vorangetrieben und neue Massstäbe für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Europa gesetzt.

Atlante, Electra, Fastned und IONITY verfolgen gemeinsam das Ziel, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen und eine fossilfreie Zukunft zu gestalten. Durch die Bündelung ihrer Kräfte beseitigen sie zentrale Hürden für den Besitz von Elektrofahrzeugen und ermöglichen nahtlose E-Mobilität quer durch Europa – sei es für den täglichen Weg zur Arbeit, Geschäftsreisen oder im Urlaub.

Mehr Informationen zur Spark Alliance unter www.sparkalliance.eu

„Electra freut sich, aktiv am Aufbau des grössten öffentlichen Ladeinfrastruktur-Netzwerks Europas mitzuwirken. Zusammen mit Atlante, Fastned und IONITY standardisieren wir das Ladeerlebnis und beseitigen weitere Barrieren für die Einführung von Elektrofahrzeugen. Bei Electra haben wir stets die Geschwindigkeit, Einfachheit und Zuverlässigkeit des Ladevorgangs betont. Mit der Spark Alliance gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir ein Netzwerk von über 11.000 hochwertigen Ladepunkten bieten, die auf einen Blick zugänglich sind, ohne dass ein Wechsel der App erforderlich ist. Das ist die Zukunft der Elektromobilität: nahtlos, kostengünstig und umweltfreundlich.“

Aurelien de Meaux, Co-Founder und CEO, Electra

