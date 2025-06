Inter-American Development Bank (IDB) Group

Laura Alfaro wird neue Chefökonomin und Wirtschaftsberaterin bei der Inter-American Development Bank

Washington (ots/PRNewswire)

Die Inter-American Development Bank (IDB) hat Laura Alfaro nach einem Auswahlverfahren zur Chefökonomin und Wirtschaftsberaterin ernannt. Frau Alfaro bringt in die Bank umfangreiche Erfahrungen in der Wirtschaftsforschung und der öffentlichen Politik in Lateinamerika und der Karibik ein.

Die Ernennung stärkt die IDB-Forschungsabteilung als führende Stimme zu den drängendsten Herausforderungen der Region – darunter Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, vom Privatsektor angeführtes Wachstum, Technologie und KI, Effizienz des öffentlichen Sektors und fiskalische Nachhaltigkeit, finanzielle Inklusion und Innovationen, Widerstandsfähigkeit sowie Energieversorgung, Armut und Ungleichheit, um nur einige zu nennen. Die Abteilung wird zur Umsetzung der IDBImpact+-Vision beitragen, indem sie die Wirtschaftsanalyse direkter in Betrieb, Politik und Strategie einbindet.

„Wir freuen uns sehr über Lauras Ernennung, die mit der Umsetzungsphase von IDBImpact+ zusammenfällt, einem neuen Kapitel für unsere Forschungsabteilung in der IDB-Gruppe", sagte IDB-Präsident Ilan Goldfajn. „Forschung und Wissen stehen im Mittelpunkt unserer Strategie. Diese zielt darauf ab, die öffentliche Debatte zu gestalten und die Forschung in unsere Arbeit zu integrieren, um die Region bei unseren gemeinsamen Prioritäten konkret zu unterstützen."

„Es ist eine Ehre und eine große Freude, bei der Inter-American Development Bank als Chefvolkswirt und Wirtschaftsberater tätig zu sein. Wissen ist nur dann sinnvoll, wenn es sich auswirkt. Unsere Region braucht heute mehr denn je mutige Ideen, strenge Analysen und echte Zusammenarbeit, um Daten in Entscheidungen zu verwandeln, die das Leben verbessern. Ich freue mich darauf, mit einem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, um zu diesem Zweck an diesem Wendepunkt für unsere Region beizutragen", sagte Alfaro.

Frau Alfaro ist seit dem 1. Juni 2025 bei der Bank tätig. Zuvor war sie Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School und diente von 2010 bis 2012 als Ministerin für nationale Planung und Wirtschaftspolitik in Costa Rica.

Sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten und Costa Ricas und verfügt über einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften der UCLA sowie über Abschlüsse der Universidad de Costa Rica und der Pontificia Universidad Católica de Chile.

Informationen zur IDB Die Inter-American Development Bank (IDB) setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in ganz Lateinamerika und der Karibik ein. Die IDB wurde 1959 gegründet und arbeitet mit dem öffentlichen Sektor der Region zusammen, um wirkungsvolle, innovative Lösungen für eine nachhaltige und integrative Entwicklung zu konzipieren und umzusetzen. Durch den Einsatz von Finanzmitteln, technischem Know-how und Wissen fördert sie Wachstum und Wohlstand in 26 Ländern. https://www.iadb.org/en.

