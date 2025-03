Institut für Ethik & Recht in der Medizin Universität Wien

Einladung zur Tagung am 24.03.2025 in Zürich

Ein Dokument

Wien/Zürich (ots)

Diagnosesicherheit und Rechtssicherheit bei Aufklärung durch barrierefreie Kommunikation

Bei einer internationalen Tagung in Zürich zum Thema "Diagnosesicherheit und Rechtssicherheit bei Aufklärung durch barrierefreie Kommunikation" präsentiert das Institut für Ethik und Recht in der Medizin (IERM) aktuelle Forschungsergebnisse. Die Tagung findet in Kooperation mit der Universität Zürich, dem Ludwig Boltzmann Institut für Digital Health and Patient Safety und der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit statt und widmet sich aktuellen Studien und professionellen Lösungen für die Überwindung von Sprachbarrieren bei Aufklärung und Diagnose. Internationale Expert:innen diskutieren über Probleme und Lösungsmöglichkeiten von Sprachbarrieren im Gesundheitswesen und wie Qualitäts- und Rechtssicherheit durch Videodolmetschen und andere Tools erreicht werden können.

Ort: Universität Zürich, Raum Kleine Aula, Gebäude RAA-G-01, Rämistrasse 59, CH 8001, Zürich

Universität Zürich, Raum Kleine Aula, Gebäude RAA-G-01, Rämistrasse 59, CH 8001, Zürich Zeit: 24.03.2025, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr

24.03.2025, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos. Da es eine beschränkte Teilnehmer.innen-Zahl gibt, bitten wir um Anmeldung bis 15.03.2025 an: ierm@univie.ac.at

Diagnosesicherheit durch barrierefreie Kommunikation

Bei einer internationalen Tagung werden aktuelle Forschungsergebnisse und professionellen Lösungen für die Überwindung von Sprachbarrieren bei Aufklärung und Diagnose präsentiert.

Datum: 24.03.2025

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Universität Zürich, Raum: RAA-G-01 Kleine Aula, Gebäude RAA (RAA-G-01)

Rämistrasse 59

8001 Zürich

Schweiz